Al Parco Biagini di Foggia, il concetto di mobilità sostenibile sembra entrare in conflitto con la tutela del verde pubblico. Le ruspe sono già in azione per rimuovere il manto erboso e fare spazio a una nuova pista ciclabile che attraverserà l’area verde del parco.

Il progetto: mobilità ciclistica a scapito del verde

L’intervento fa parte di una ciclovia urbana finanziata con fondi del PNRR per oltre 2 milioni di euro, risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel dicembre 2021. Il progetto, approvato durante la gestione commissariale del Comune, prevede un collegamento ciclabile da via D’Addedda a viale Virgilio.

Secondo il piano, la pista ciclabile attraverserà il parco per circa 170 metri, connettendosi al percorso esistente su viale Europa. Nel vicino Parco Pantanella, invece, sarà realizzata sull’area pedonale già presente.

Critiche e preoccupazioni

L’intervento ha suscitato forti critiche da parte degli ambientalisti. Fabrizio Cangelli, noto attivista locale, ha espresso il suo dissenso:

“È un paradosso: per promuovere la mobilità sostenibile si elimina il verde pubblico. La sostenibilità dovrebbe significare ridurre lo spazio dedicato alle auto, non sacrificare il verde.”

Cangelli ha inoltre evidenziato che il progetto potrebbe compromettere ulteriormente il parco, invadendo anche l’area un tempo dedicata ai cani. La presenza di una pista ciclabile in asfalto, secondo l’ambientalista, potrebbe trasformare il parco in un luogo più accessibile a motorini e monopattini, aggravando la situazione.

L’appello all’Amministrazione

Nonostante le perplessità sollevate, il cantiere sembra ormai avviato. Lucia Aprile, assessora all’Ambiente, è stata informata della situazione, ma appare improbabile che si possa intervenire per modificare il progetto.

Cangelli conclude con un appello:

“Dobbiamo ridurre le auto e preservare il verde pubblico, non sacrificarlo per interventi che, in nome di una mobilità sostenibile, rischiano di essere controproducenti.”

Il caso del Parco Biagini riaccende il dibattito su come bilanciare innovazione e sostenibilità, senza compromettere gli spazi verdi che rappresentano un valore fondamentale per la comunità.

Lo riporta FoggiaToday.