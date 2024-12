Manfredonia, Manzella: "Queste persone vanno difese, aiutate, no truffate. Vigliacchi!!"

Il signor Michele, è una persona onesta e molto umile, ma non tanto fortunata e per racimolare qualcosina, per tirare avanti, si è improvvisato caldarrostaio e non solo. Questa mattina, si era fermata un’auto davanti casa sua, dove scese una donna tutta avvenente per acquistare 10 euro di castagne arrosto. Il signor Michele, subito ha preparato il quantitativo delle castagne da arrostite, che una volta pronte, la signora si presta a pagarle con la cento euro.

Il signor Michele, imbarazzato dal bigliettone e con non poche difficoltà, è riuscito a raccapezzare il resto per dare alla signora.

Poco dopo però, la scoperta, la cento euro era falsa e il mondo gli crolla addosso.

L’appello che rivolgo, a questi truffatori da due soldi, gente marcia, cinici rabdomanti di persone deboli e indifese, gente capace di ingannare chi ha i capelli bianchi, se avete una coscienza, restituite in una qualsiasi maniera, le cento euro che avete sottratto al povero Michele, che strazia la vita per campare..

Nota stampa a cura di Alessandro Manzella, Resp.le Guardie Ambientali Italiane.