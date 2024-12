Manfredonia: tornano le scritte sulle Antiche Mura, è vergogna

Rifiuti, resti di bivacchi, escrementi di animali non raccolti, siringhe e nuove scritte vandaliche deturpano l’area archeologica del Castello Svevo e delle Antiche Mura, con particolare riferimento al Torrione Santa Maria. Un attacco gravissimo, che non solo danneggia un patrimonio culturale e storico di immenso valore, ma ferisce profondamente il cuore medievale della città di Manfredonia.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, Capogruppo del Circolo Fratelli d’Italia Tatarella di Manfredonia, denuncia una situazione di degrado che non trova giustificazioni. L’abbandono dell’area archeologica delle Antiche Mura è un fatto incredibile, considerando l’importanza storica e le potenzialità turistiche del sito.

Uno scenario disastroso e svilente

I turisti, guidati dalle mappe disponibili online, si recano alla ricerca dei resti della cerchia muraria, ma si trovano davanti a un panorama desolante: muri pericolanti, rifiuti di ogni genere, bivacchi e scritte vandaliche. Il tutto in un contesto che, invece, potrebbe rappresentare un fiore all’occhiello per la città.

«Le Antiche Mura sono indicate su tutte le guide turistiche, ma oggi lo stato in cui versano è disastroso. Non ci sono telecamere di sorveglianza né controlli da parte delle forze dell’ordine. Le mura sono abbandonate e a rischio crollo. Eppure, dal Comune si continua a parlare di turismo!» denuncia Marasco, che è anche Comandante nazionale del corpo CIVILIS – Ispettori Ambientali Territoriali, Ittici, Zoofili e Forestali.

Un appello alle istituzioni

Il Consigliere Comunale chiama in causa il Comune, accusandolo di privare Manfredonia di una risorsa che potrebbe diventare una delle attrazioni principali della città, fruibile e valorizzata in un parco di interesse storico.

«La posizione dell’area archeologica è strategica, trovandosi vicino alle Poste Centrali, tra via Tribuna e via delle Antiche Mura. E proprio per questo lo stato di abbandono e degrado è ancora più grave», sottolinea Marasco.

«I turisti arrivano a Manfredonia incuriositi dal passato medievale della città, ma scappano non appena vedono le condizioni delle mura: pezzi che crollano, strade impraticabili, bivacchi serali. Questa situazione non è solo un problema di degrado, ma anche di ordine pubblico».

Marasco rivolge infine un appello a chi dovrebbe garantire la tutela dei beni culturali, sottolineando che, a queste condizioni, “forse è meglio studiare la storia di Manfredonia solo sui documenti, perché vederla ridotta così fa troppo male”.

Comunicato stampa