Maria Luisa Terrenzio nominata nuovo presidente di Anga Foggia

Una giovane leader con radici profonde nel territorio

Maria Luisa Terrenzio, 30 anni, originaria di Foggia, è laureata in Management presso la LUISS di Roma. Attualmente ricopre il ruolo di Sales and Marketing Manager presso Prima Bio Soc. Coop. Arl, l’azienda agricola biologica di famiglia situata a Rignano Garganico. L’impresa è nota per la coltivazione di ortaggi freschi e pomodori trasformati, unendo la produzione biologica alla lotta contro il caporalato.

Continuità e visione per il futuro

Nel suo primo intervento da Presidente, Terrenzio ha dichiarato:

“L’amore per la mia terra e per il mondo agricolo in generale mi spinge a consolidare proposte e dialoghi istituzionali a vantaggio di tutte le giovani imprese agricole del territorio.”

Questa dichiarazione sottolinea la volontà di proseguire il lavoro avviato dal Presidente uscente, Antonio Andreano, rafforzando il ruolo di Anga Foggia come punto di riferimento per le giovani realtà agricole.

Il nuovo team di Anga Foggia

Accanto alla Presidente, il nuovo direttivo sarà composto da:

Donato Maria Dell’Aquila , Vice Presidente e Presidente di Anga Puglia;

, Vice Presidente e Presidente di Anga Puglia; Giuseppe Borreca, Tommaso Andreano e Vincenzo Capobianco, consiglieri.

L’elezione segna un nuovo capitolo per Anga Foggia, con una guida giovane e motivata, pronta a sostenere lo sviluppo del settore agricolo locale.

Lo riporta FoggiaToday.