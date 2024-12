Nuovo Codice della Strada: le principali novità in vigore dal 14 dicembre 2024

Dal 14 dicembre 2024 entrano in vigore importanti modifiche al Codice della Strada italiano, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e promuovere comportamenti di guida più responsabili. Le nuove norme riguardano aspetti come l’uso dello smartphone alla guida, la guida sotto l’effetto di alcol o droghe, e la regolamentazione di veicoli come i monopattini.

Smartphone alla guida: sanzioni più severe

L’utilizzo del cellulare durante la guida, una delle principali cause di incidenti stradali, sarà sanzionato in modo più severo. Le nuove multe per chi viene sorpreso al volante con lo smartphone in mano variano da 250 a 1.000 euro per la prima infrazione. In caso di recidiva, la multa può arrivare fino a 1.400 euro, accompagnata dalla sospensione della patente:

Sospensione di una settimana per i conducenti con almeno 10 punti sulla patente.

per i conducenti con almeno 10 punti sulla patente. Sospensione fino a 15 giorni o, nei casi più gravi, fino a tre mesi per chi ha un numero inferiore di punti.

Guida in stato di ebbrezza: tolleranza zero per i neopatentati

Particolare attenzione è stata posta al contrasto della guida in stato di ebbrezza. Tra le nuove disposizioni:

Tasso alcolemico pari a zero per i primi tre anni dal rilascio della patente.

per i primi tre anni dal rilascio della patente. Decurtazione di 10 punti dalla patente per chi guida in stato di ebbrezza.

per chi guida in stato di ebbrezza. In alcuni casi, obbligo di installare l’Alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione del veicolo se il conducente ha bevuto oltre il limite consentito.

Guida sotto effetto di droghe: modifiche alla normativa

Le nuove regole semplificano la definizione del reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: non sarà più necessario dimostrare l’alterazione psicofisica del conducente, ma basterà risultare positivi al test antidroga.

Per quanto riguarda le terapie mediche con cannabis terapeutica, queste saranno consentite solo se regolarmente prescritte e documentate.

Multe per eccesso di velocità

Cambiano anche le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità:

Tra 10 e 40 km/h oltre il limite: multa da 173 a 694 euro.

multa da 173 a 694 euro. In caso di violazioni multiple nei centri urbani, la sanzione aumenta a 220-880 euro con sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Autovelox e multe multiple

Se un conducente commette più infrazioni nello stesso tratto di strada nell’arco di un’ora, verrà applicata solo la multa più grave, con un aumento di un terzo dell’importo.

Nuove regole per i monopattini

Importanti novità riguardano anche i monopattini elettrici, che saranno soggetti a nuove disposizioni:

Obbligo di targa, casco e assicurazione.

Abbandono di animali in strada

Sono state inasprite le sanzioni per l’abbandono di animali lungo le strade:

Possibile revoca o sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

da 6 mesi a 1 anno. In caso di incidenti con vittime o feriti, si rischia anche il carcere fino a 7 anni.

Le modifiche introdotte puntano a ridurre i comportamenti pericolosi, salvaguardando la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Fonte: Meteo.it