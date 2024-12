Rsa San Nicandro garganico e Troia. Cera: “Ora di proprietà pubblica, ma nuova legge regionale ancora inapplicata. Evitare danno erariale”

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera

“C’è una legge regionale recentemente approvata, la numero 39 del 2024, che istituisce le residenze sanitarie assistenziali di San Nicandro Garganico e Troia, di proprietà e gestione interamente pubblica e incardinate nel l’organizzazione funzionale della Asl di Foggia. Eppure, mi risulta che non sia stato dato seguito alla vigente nuova normativa: per questo, ho scritto all’assessore regionale alla Sanità, alla Asl Foggia, al capo dipartimento regionale e a tutti i dirigenti competenti per sollecitare l’applicazione della legge.

In particolare, la gestione pubblica è inderogabilmente riferita ai servizi e alle attività sanitarie, con l’obbligo di subentro diretto da parte della Asl alla scadenza dei contratti attualmente in corso o operanti in regime di proroga. Tuttavia, pare che si operi ancora in proroga e ciò non solo non è conforme alla normativa approvata, ma potrebbe integrare anche gli estremi del danno erariale nei confronti della Regione Puglia.

Pertanto, è necessario intervenire con urgenza alla verifica dello stato dei contratti attualmente in vigore o in proroga e avviare il processo di subentro nella gestione pubblica della Asl di Foggia, esattamente come previsto dall’articolo 26 della legge. A tale proposito, è bene ricordare che qualora il periodo di proroga fosse già scaduto, il subentro dovrà avvenire entro e non oltre 40 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, oppure entro 50 giorni nel caso di motivazioni documentate. Non solo: bisogna procedere al transito del personale in servizio nelle Rsa nell’organico della Asl e bisogna anche provvedere all’assegnazione dei posti letto previsti dalla norma.

Naturalmente, continuerò a verificare nelle prossime settimane fino a quando la legge regionale non sarà stata applicata a tutela del servizio erogato ai cittadini e dei diritti dei lavoratori”.