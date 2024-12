Nel calendario cristiano, il 13 dicembre è dedicato a Santa Lucia, figura simbolo della luce e protettrice della vista. Il suo nome, che deriva dal latino lux (luce), evoca un significato profondo legato alla speranza e alla vittoria sulle tenebre. Nonostante il detto popolare “Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia”, questa credenza non corrisponde alla realtà astronomica attuale. Oggi, il giorno con meno ore di luce è quello del solstizio d’inverno, che cade tra il 21 e il 23 dicembre. Ma da dove nasce questa discrepanza?

La storia dietro il detto popolare

Prima della riforma del calendario gregoriano nel 1582, il solstizio d’inverno cadeva intorno al 13 dicembre. Con il passaggio dal calendario giuliano a quello gregoriano, ci fu uno spostamento delle date, ma le tradizioni popolari rimasero legate alle vecchie usanze. Per questo motivo, Santa Lucia è rimasta associata al periodo dell’anno in cui le giornate erano percepite come più corte, anche se non coincide più con il solstizio.

Astronomia e tradizioni

Curiosamente, in alcune località italiane il 13 dicembre il Sole tramonta leggermente prima rispetto al solstizio. Tuttavia, il giorno del solstizio è complessivamente più breve perché il Sole sorge più tardi, rendendolo effettivamente il giorno con meno ore di luce.

Chi era Santa Lucia?

Santa Lucia nacque a Siracusa nel IV secolo e fu martirizzata durante le persecuzioni di Diocleziano. Secondo la leggenda, si strappò gli occhi per offrirli a Dio, un sacrificio che la rese simbolo di vista spirituale e speranza. La sua iconografia la rappresenta spesso con un piatto o una coppa contenente i suoi occhi, emblema del suo sacrificio. Il culto della santa si diffuse rapidamente in Europa, intrecciandosi con antiche tradizioni precristiane. A Siracusa, per esempio, Lucia è associata ad Artemide, dea della luce, mentre in altre culture richiama riti pagani legati al solstizio.

Tradizioni legate a Santa Lucia

In diverse regioni italiane, Santa Lucia è una figura amata dai bambini, che la notte del 12 dicembre attendono i suoi doni. A Verona e Brescia, ad esempio, si preparano dolci e cibo per il suo asinello, e la mattina successiva i piccoli trovano regali sotto l’albero. In Sicilia, la ricorrenza è celebrata con la preparazione della “cuccìa”, un dolce a base di grano, che ricorda un miracolo attribuito alla santa durante una carestia. Nei Paesi nordici, invece, Santa Lucia è un simbolo di luce: giovani donne vestite di bianco e con corone di candele sfilano per illuminare le tenebre invernali.

Tra fede e astronomia

Santa Lucia continua a rappresentare un punto d’incontro tra spiritualità, cultura e fenomeni naturali. Il suo culto, radicato nella storia e nelle tradizioni popolari, mantiene viva l’idea di luce che trionfa sull’oscurità, un messaggio universale che supera i confini religiosi e temporali.

Lo riporta Geopop.it