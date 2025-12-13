Carnevale di Manfredonia 2026: parte il percorso verso la nuova edizione

MANFREDONIA (FG) – L’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha ufficialmente annunciato l’avvio dei preparativi per il Carnevale 2026, invitando associazioni, gruppi mascherati e cittadini a partecipare attivamente alla costruzione di uno degli eventi più attesi e identitari della città.

Il primo incontro pubblico è fissato per lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 20:00, presso la Sala delle Vetrate del Palazzo di Città. Sarà un’occasione per discutere idee, raccogliere proposte e confrontarsi sul programma, sulle attività e sulle iniziative che caratterizzeranno il Carnevale.

L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono contribuire con entusiasmo e creatività alla realizzazione di una manifestazione che da anni anima la comunità sipontina, unendo tradizione, folklore e partecipazione collettiva. “Il Carnevale di Manfredonia rappresenta un momento di festa, inclusione e identità per tutta la città – sottolinea l’amministrazione –. Invitiamo tutti a prender parte a questo percorso, portando idee e proposte per rendere l’edizione 2026 un’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile”.

Non mancate: la partecipazione di ciascuno sarà il vero cuore della festa!