Giuliana Capursi porta Manfredonia a MasterChef: spettacolare polpo, cicoria e fave (FOTO - VIDEO)

Milano – Energia, emozione e tradizione. È così che Giuliana Capursi, concorrente pugliese originaria di Manfredonia, si è presentata davanti ai giudici di MasterChef Italia, portando sul banco una storia di famiglia, sacrifici e cucina autentica.

Arrivata con la sorella Valentina, Giuliana ha subito catturato l’attenzione raccontando le sue radici: ultima di 13 figli, cresciuta in una famiglia numerosissima dove cucinare per tanti non è mai stato un problema, ma una quotidianità. «Mangiamo a turni», ha raccontato sorridendo, spiegando che oggi la famiglia allargata conta quasi settanta persone.

Madre di due figli, Giuliana ha scelto di rimettersi in gioco dopo anni dedicati alla famiglia. A soli 18 anni diventa mamma e interrompe gli studi, ma non rinuncia ai suoi sogni: torna sui banchi dell’alberghiero serale e poi si iscrive all’Università in Scienze Gastronomiche. MasterChef rappresenta per lei una conquista personale, «un momento finalmente dedicato a me stessa».

Nel piatto, Giuliana porta la sua terra: fave, cicoria e polpo, un omaggio ai ricordi d’infanzia legati al padre pescatore e all’attesa del pescato fresco del giovedì. «Quando c’era il polpo, era festa», racconta, visibilmente emozionata.

Un piatto semplice solo all’apparenza, ma complesso nell’esecuzione, come sottolineato dai giudici. La cottura del polpo e l’equilibrio della purea di fave hanno convinto Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, che hanno premiato la preparazione con un doppio “sì”, riconoscendone la sincerità, l’eleganza e il rispetto della tradizione.

In casa Capursi, MasterChef è già una realtà quotidiana: il figlio Andrea interpreta Antonino Cannavacciuolo, mentre Giuliana si diverte a vestire i panni di Chiara Pavan. Un gioco che oggi diventa realtà, sotto i riflettori di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

«Non esiste un piatto da MasterChef – ha detto Giuliana – esistono piatti fatti con criterio, amore e rispetto». Una filosofia che profuma di Puglia e che ha già lasciato il segno.

Giuliana vola avanti nella competizione con un sogno chiaro: aprire un ristorante a conduzione familiare, perché, come ripete con orgoglio, «in famiglia sappiamo cucinare tutti».

E Manfredonia, ancora una volta, è protagonista.

FOTOGALLERY