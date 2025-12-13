Il XX Concerto di Capodanno del C.M.C. "Pietro Giannone": Melodie dal Pianeta Terra per iniziare l'anno in bellezza

In molte città italiane le bande musicali sono sopravvissute solo nelle pagine dei libri di storia, ma a Ischitella il Corpo Musicale Cittadino “Pietro Giannone” rappresenta una realtà viva, storica e riconosciuta da 186 anni.

Domenica 4 gennaio 2026, presso l’Auditorium dell’IPSIA, la banda celebrerà il Ventesimo Concerto di Capodanno, un evento che unisce storia, cultura e spettacolo, e che anche quest’anno promette di trasformare la serata in un’esperienza unica per tutta la comunità.

Un pezzo di storia che suona ancora oggi

Fondata nel XIX secolo, la banda “Pietro Giannone” ha attraversato intere generazioni, testimoniando i cambiamenti della vita civile e culturale di Ischitella. In quasi due secoli, ha accompagnato feste, ricorrenze, eventi pubblici e momenti di celebrazione collettiva, diventando punto di riferimento e simbolo di appartenenza. La banda non è soltanto un gruppo musicale: è un laboratorio di disciplina, collaborazione e passione, un luogo in cui la tradizione incontra la modernità, e in cui ogni musicista contribuisce a una storia che parla alla comunità. Il Concerto di Capodanno, giunto alla sua ventesima edizione, è oggi uno degli appuntamenti più attesi della stagione culturale locale. La sua forza risiede nella capacità di unire tradizione e innovazione, offrendo ogni anno un programma che sorprende, emoziona e coinvolge il pubblico.

L’edizione 2025 è costruita attorno al tema “Melodie dal Pianeta Terra”, un viaggio musicale che attraversa i cinque continenti, raccogliendo ritmi, armonie e atmosfere di culture diverse, senza perdere coerenza e profondità artistica.

Melodie dal Pianeta Terra: un viaggio senza confini.

Il programma guiderà il pubblico attraverso musiche ispirate alle diverse culture del mondo, con brani provenienti o ispirati ai cinque continenti. Un percorso che mette in dialogo tradizioni musicali differenti e che affida alla banda il compito di tradurle in un linguaggio unitario, accessibile e coinvolgente. La musica diventa così strumento di conoscenza, capace di raccontare il mondo senza semplificarlo.

Ad arricchire il concerto contribuiranno immagini e contenuti multimediali, progettati per accompagnare l’esecuzione musicale e per rafforzare il significato dei brani proposti. L’integrazione tra suono e visione trasforma il concerto in un’esperienza immersiva, in grado di coniugare qualità artistica e fruizione moderna, rendendo il pubblico parte attiva di un percorso emozionale e culturale.

Un evento per tutta la comunità

Il concerto inizierà alle 20.30, con apertura delle porte alle 20.00. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, confermando la volontà di rendere questo appuntamento accessibile a tutti. Famiglie, giovani, anziani, appassionati di musica: tutti potranno prendere parte a una serata che celebra la cultura, l’arte e la tradizione, senza barriere.

Partecipare al Ventesimo Concerto di Capodanno significa anche riconoscere il lavoro costante e la dedizione di musicisti, direttori e collaboratori che, nel corso di quasi due secoli, hanno reso il Corpo Musicale Cittadino “Pietro Giannone” una realtà solida e rispettata. È il riconoscimento di una tradizione che continua a vivere, adattandosi ai tempi senza perdere la propria identità.

Perché non mancare

Questa serata non è solo un concerto: è un’esperienza completa, in cui la musica, le immagini e l’atmosfera celebrativa si intrecciano per offrire al pubblico un momento indimenticabile. È l’occasione per condividere emozioni, respirare cultura e vivere un evento unico nel suo genere. È la festa della città, della comunità e della musica stessa.

Vi aspettiamo numerosi, come sempre, per festeggiare insieme questo traguardo straordinario. Non mancate: portate amici e familiari, lasciatevi trasportare dalle Melodie dal Pianeta Terra e iniziate il nuovo anno con uno spettacolo che unisce storia, cultura e bellezza in una serata da ricordare.

Un ringraziamento speciale va al Maestro Antonio Falco, per avermi dato l’opportunità di scrivere questo articolo e di raccontare una realtà musicale che da 186 anni rappresenta un valore imprescindibile per Ischitella.

Francesco Pio Cataneo – clarinettista