Edizione n° 5914

BALLON D'ESSAI

PORNOBONNIE // Niente carcere per la pornostar Bonnie Blue: sarà espulsa
13 Dicembre 2025 - ore  09:53

CALEMBOUR

COSTRIZIONE // Assolto per rapporti con una 15enne: per i giudici mancò la costrizione
13 Dicembre 2025 - ore  10:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Juventus, il gran rifiuto di Elkann: no 1,1 miliardi di euro, perché non vuole cedere il club a Tether

PROPOSTA Juventus, il gran rifiuto di Elkann: no 1,1 miliardi di euro, perché non vuole cedere il club a Tether

L'obiettivo ora potrebbe spostarsi da un'acquisizione a una super-sponsorizzazione o partnership strategica

Juventus, il gran rifiuto di Elkann: no 1,1 miliardi di euro, perché non vuole cedere il club a Tether

ph LaRepubblica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Dicembre 2025
Attualità // Sport //

Il messaggio che filtra dalla Continassa e dagli uffici di Exor è netto, quasi un mantra: la Juventus non è in vendita. Nonostante il vociare incessante su una possibile cessione, John Elkann ha chiuso la porta alla maxi-proposta arrivata da Tether.

Nei giorni scorsi, la società leader nel settore delle criptovalute guidata da Paolo Ardoino ha formalizzato un’offerta ufficiale per acquisire il controllo del club. Questi i dettagli dell’operazione pensati da Tether: valore totale del club circa 1,1 miliardi di euro, di cui circa 700 milioni sarebbero finiti nelle casse della holding degli Agnelli-Elkann per il 65,4% delle azioni. In seguito acquisizione della maggioranza e successiva OPA per il delisting dalla Borsa. E poi, questo ha scritto Ardoino sui social, subito un miliardo in investimenti. La scadenza della proposta era fissata per il 22 dicembre, ma la risposta è arrivata molto prima: un cortese ma fermo “grazie, ma no“.

Per John Elkann la Juventus non è un’azienda come le altre, ma un bene di famiglia intoccabile, un’eredità emotiva ricevuta direttamente dal nonno Gianni Agnelli scrive Guido Vaciago su Tuttosport. Mentre altri pezzi dell’impero possono essere ceduti, il club bianconero rientra nella sfera della “passione”, distinta da quella degli “affari”. Inoltre, la valutazione economica di Tether non è ritenuta congrua: sebbene la capitalizzazione di Borsa sia intorno ai 900 milioni, il patrimonio immobiliare (Stadium, J-Medical, Continassa, Vinovo) alza notevolmente il valore reale.

Ma, al di là dei soldi (Elkann ha iniettato nel club un miliardo negli ultimi dieci anni e sarebbe pronto a investirne un altro), c’è il fattore dinastico visto che la Juve è argomento di discussione quotidiana tra John e i figli Leone e Oceano. Quest’ultimo, tifosissimo, rappresenta idealmente il futuro della proprietà, rendendo impensabile un passaggio di consegne in questo momento storico.

La chiusura sulla vendita non significa chiusura totale al dialogo. Lunedì è atteso un Consiglio di Amministrazione straordinario per esaminare formalmente l’offerta, un atto dovuto di rispetto verso gli azionisti. Ardoino verrà respinto come proprietario, ma potrebbe essere accolto come partner commerciale.

Già a novembre un uomo di fiducia di Tether, Francesco Garino, è entrato nel CdA bianconero. L’obiettivo ora potrebbe spostarsi da un’acquisizione a una super-sponsorizzazione o partnership strategica per aiutare il club a “tornare grande”, mantenendo però il comando saldamente nelle mani della famiglia Agnelli-Elkann.

Lo riporta SportMediaset.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO