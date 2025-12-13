“L’Eredità” su Rai 1: Mattinata protagonista nel gioco “Viaggiando per l’Italia”

Mattinata finisce sotto i riflettori della televisione nazionale. Nel corso della puntata del celebre quiz “L’Eredità”, in onda su Rai 1 e condotto da Marco Liorni, la città garganica è stata citata all’interno del gioco “Viaggiando per l’Italia”, dedicato alla geografia e alle bellezze del nostro Paese.

Durante la prova, al concorrente Claudio è stato chiesto se Mattinata “c’è o non c’è”. Il concorrente ha però fornito una risposta errata, affermando che la città non fosse presente, mentre la risposta corretta era “c’è”: Mattinata è infatti un comune italiano della Puglia, situato in provincia di Foggia, nel cuore del Gargano.

Un momento che non è passato inosservato, soprattutto per i cittadini e per chi conosce il territorio, che hanno visto il nome di Mattinata comparire in una delle trasmissioni più seguite del palinsesto Rai. Un piccolo ma significativo passaggio televisivo che contribuisce a dare visibilità a una città nota per le sue bellezze naturalistiche, il mare, gli uliveti secolari e il patrimonio storico-culturale.

Ancora una volta, dunque, la Capitanata trova spazio sulla ribalta nazionale, ricordando a milioni di telespettatori l’esistenza e l’importanza di una delle perle del Gargano.