13 Dicembre 2025 - ore  09:53

13 Dicembre 2025 - ore  10:02

Manfredonia. Natale di solidarietà con le suore di San Francesco da Paola

SUORE SAN FRANCESCO Manfredonia. Natale di solidarietà con le suore di San Francesco da Paola

Quale altra grande occasione per fare dei regali di Natale un'opportunità per aiutare gli altri?

Manfredonia. Natale di solidarietà con le suore di San Francesco da Paola

Manfredonia. Natale di solidarietà con le suore di San Francesco da Paola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Dicembre 2025
Manfredonia

In occasione dell’arrivo del Natale, ormai alle porte, le suore della carità di S. Giovanna AntidaThouret (1765- 1826), a Manfredonia conosciute come le “suore dell’Istituto s. Francesco da Paola”, e che per anni a Manfredonia e non solo, hanno formato almeno tre generazioni, hanno allestito un mercatino natalizio il cui ricavato andrà alle missioni, dove le suore sono presenti da tempo con l’obiettivo di portare avanti le scuole, gli ospedali, creare attività lavorative per i ragazzi e le ragazze dei villaggi, costruire opifici, offrire strumenti per l’agricoltura e per l’irrigazione.

Quale altra grande occasione per fare dei regali di Natale un’opportunità per aiutare gli altri?

Infatti è possibile acquistare una serie di oggetti e di manufatti di vario genere e r tutti i gusti. Tra di essi spiccano dei bei completini neonati, lenzuolini, bavetta, presine da cucina, tovaglioli e asciugamani, centrini ricamati a mano, cuscinetti con angioletti, etc….Tutti fatti a mano dalle signore del gruppo “S. Giovanna Antida”. che per un anno intero hanno lavorato, radunandosi una volta alla settimana.

Un altro motivo per vivere questa esperienza è dato dal fatto che nel nuovo anno ormai alle porte, il 2026, ricorre il bicentenario della morte della Madre fondatrice.

Il mercatino resterà aperto fino a sabato 21 dicembre, la mattina ore 9.00-12 e il pomeriggio ore 16.00-19.00.

Il mercatino si trova a Manfredonia, nel salone dell’Istituto S. Francesco da Paola, con ingresso in via E. Giustino, n. 23, all’incrocio di via della Croce. La chiesetta si trova accanto al teatro “Lucio Dalla”.

Le suore vi aspettano.

Buona preparazione al Natale e Buon Natale a tutta la città.

Le suore della carità dell’Istituto S. Francesco da Paola Manfredonia

