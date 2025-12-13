Manfredonia, petizione dei cittadini contro il ripetitore 5G al porto

MANFREDONIA (FG) – Una petizione popolare – promossa da Europa Verde – è stata formalmente indirizzata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, al Comune di Manfredonia, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Foggia e alla Wind Tre, per chiedere lo spostamento del ripetitore 5G installato nel porto commerciale della città.

Secondo quanto segnalato dai firmatari, l’impianto – realizzato da Cellnex Italia S.p.A. per conto di Wind Tre – prevede un pilone alto circa 30 metri con l’installazione di sei parabole, collocato a poche decine di metri dalle abitazioni di via Aldo Moro e a ridosso di piazza Falcone e Borsellino, area di particolare valore urbano e paesaggistico.

Al centro della contestazione vi è l’iter autorizzativo. In particolare, i cittadini evidenziano che la concessione demaniale e l’Autorizzazione Unica ZES, rilasciate dall’Autorità portuale con atto del 9 luglio 2025, sarebbero state adottate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, considerata parere endoprocedimentale vincolante. Quest’ultima è stata infatti rilasciata solo successivamente, il 6 agosto 2025, dal Comune di Manfredonia, a seguito dei pareri della Commissione locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Nella petizione viene inoltre sottolineato come l’autorizzazione paesaggistica non avrebbe adeguatamente valutato l’impatto visivo dell’opera, in particolare rispetto alla Fontana Piscitelli e all’installazione artistica murale del maestro Franco Troiano, elementi simbolici e storici dell’area di piazza Falcone e Borsellino. I firmatari contestano anche la scelta di interrare la fondazione del pilone, ritenuta meno idonea rispetto a soluzioni rimovibili che avrebbero consentito un eventuale spostamento della struttura.

Altro tema centrale riguarda la salute pubblica. Sebbene ARPA Puglia abbia espresso parere favorevole, attestando il rispetto dei limiti di legge sulle emissioni elettromagnetiche, i cittadini richiamano il principio di precauzione, evidenziando come gli studi sugli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche – in particolare quelle millimetriche del 5G – risultino ancora incompleti e oggetto di dibattito scientifico. Viene inoltre segnalata la mancata informazione preventiva alla popolazione residente, compresi soggetti fragili e persone affette da gravi patologie.

Alla luce di queste considerazioni, i promotori della petizione chiedono:

la revoca in autotutela dell’atto autorizzativo rilasciato dall’Autorità portuale;

dell’atto autorizzativo rilasciato dall’Autorità portuale; lo spostamento del ripetitore in un’area più idonea, individuata nel braccio del molo di ponente ;

in un’area più idonea, individuata nel ; la rivalutazione dell’autorizzazione paesaggistica da parte di Comune e Soprintendenza;

da parte di Comune e Soprintendenza; l’applicazione del principio di precauzione, anche attraverso un protocollo d’intesa sul modello di quello adottato dal Comune di Roma, con maggiore tutela dei cittadini e trasparenza sulle modifiche agli impianti.

La vicenda riaccende il dibattito cittadino sul rapporto tra innovazione tecnologica, tutela della salute e salvaguardia del paesaggio, ponendo l’attenzione sulla necessità di percorsi autorizzativi chiari e di un coinvolgimento preventivo delle comunità locali.