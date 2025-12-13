Tra sabato 13 e lunedì 22 dicembre il quadro meteorologico su Foggia e sul Gargano si presenta complessivamente stabile e mite per la stagione, con molte giornate dominate da nubi alte/velature e passaggi nuvolosi, ma poche fasi perturbate vere. Le temperature, soprattutto di giorno, resteranno spesso su valori gradevoli: in Capitanata si viaggia per lo più tra 12 e 17°C nelle massime, mentre lungo costa garganica si sale spesso fino a 15–18°C.

Da oggi a metà settimana: nubi e schiarite, clima “da fine autunno”

Foggia : tra 13 e 16 dicembre prevalgono nuvole e sole a tratti (massime attorno a 12–14°C ), con notti fresche ma non rigide (minime 6–8°C ).

Gargano: su Vieste e area costiera il tempo appare simile, con maggiore “mitezza” notturna (minime spesso in doppia cifra) e massime intorno a 14–16°C.

Nota di servizio (importante per viabilità e porti): è segnalata allerta gialla per nebbia in Puglia nella giornata di domenica 14 dicembre (fasce orarie indicate nell’avviso), fenomeno che può creare riduzioni di visibilità soprattutto su tratti stradali e nelle vallate/aree più umide.

Per gli aggiornamenti ufficiali di protezione civile e criticità meteo-idro, i riferimenti istituzionali restano i canali del Dipartimento nazionale e della Regione.

Seconda parte della settimana: più mite, poi molte nubi

Tra mercoledì 17 e venerdì 19 si osserva un rialzo termico: in pianura foggiana si possono toccare 16–17°C, con cieli spesso nuvolosi ma senza segnali di maltempo organizzato. Sui versanti garganici, tra costa e prime colline, il contesto resta molto simile, con temperature diurne miti e ventilazione in genere non estrema (ma da monitorare localmente).

Weekend 20–22 dicembre: qualche disturbo sul Gargano, Capitanata più asciutta

Nel passaggio 20–22 dicembre l’impressione è quella di un tempo ancora spesso gestibile:

Foggia : tra sabato 20 e lunedì 22 nubi basse o alte alternano schiarite, con massime intorno a 14–15°C e minime che possono scendere fino a 6°C .

Gargano: su Vieste compare la possibilità di qualche rovescio sabato 20, mentre domenica e lunedì tornano condizioni più luminose o velate.

In sintesi: “buon meteo” sì, soprattutto per chi deve muoversi o programmare attività all’aperto, ma con due avvertenze tipiche del periodo: nebbie/inversioni nelle zone interne e umidità/nubi basse lungo costa e pianure nelle ore fredde.

Verso Natale (23–25 dicembre): scenario ancora favorevole, ma affidabilità più bassa

Oltre i 7–10 giorni l’affidabilità cala, però diverse analisi/tendenze nazionali descrivono la possibilità di una fase più stabile attorno a Natale, non necessariamente “da cartolina” ma spesso fatta di cieli grigi (strati bassi) e temperature in media o leggermente sopra. In questo tipo di configurazione, su Foggiano e Gargano aumentano le chance di:

mattinate con foschie/nebbie nelle aree interne e pianeggianti;

alternanza tra nuvolosità bassa e schiarite, specie lungo la costa.

Estensione fino a Capodanno (26 dicembre–1 gennaio): tendenza prudente

Per il periodo tra Santo Stefano e Capodanno lo scenario resta aperto: alcune letture propendono per una continuità relativamente mite con fasi più stabili, altre lasciano spazio a un cambio più movimentato nella parte finale delle festività. Tradotto per il territorio:

probabilità di giornate tranquille ancora discreta (specie se si ripropone alta pressione);

ma attenzione a possibili passaggi nuvolosi/perturbati a intermittenza, che a fine dicembre possono riportare piogge e un calo termico, soprattutto se entrano correnti più fresche.

Consiglio pratico per chi organizza eventi e spostamenti

Per un articolo “da calendario” è utile fissare una regola: fino al 22 dicembre la previsione è già abbastanza leggibile nei dettagli locali; per Natale e Capodanno conviene aggiornare la rotta a 72–96 ore dall’evento, quando diventano più chiari nebbie, vento e rischio pioggia.