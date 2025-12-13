Parte la psicologia di base a Foggia. L'Ordine: "Risposta a un diritto tanto atteso"

“La psicologia di base può rappresentare un validissimo supporto per le persone aiutandole a vivere meglio le relazioni sociali e promuovendo lo sviluppo dei contesti di convivenza”.

Paola Pagano, consigliera dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia esprime soddisfazione per l’avvio, a partire dal prossimo lunedì, 15 dicembre, del Servizio di Psicologia di Base nella Asl di Foggia. Con il conferimento dei primi tre incarichi, la norma diventa finalmente operativa, rafforzando l’assistenza territoriale e la presa in carico integrata dei bisogni di salute psicologica.

Per l’Ordine, l’avvio del Servizio di Psicologia di Base – previsto dalla Legge Regionale n. 11 del 15 giugno 2023, che ha istituito in Puglia la figura dello psicologo di base, uno per ogni Distretto Socio-Sanitario – rappresenta la risposta ad un’esigenza collettiva ormai evidente e diffusa e testimonia quanto il benessere psicologico non debba essere considerato un lusso, ma una componente essenziale del diritto alla salute. L’attivazione del servizio restituisce piena attuazione a una misura fortemente voluta dal legislatore regionale e dal nostro Ordine professionale, da tempo attesa dal territorio pugliese, in un contesto in cui il disagio psicologico costituisce una delle principali sfide per il sistema sanitario pubblico.

“Si tratta di un progetto in fase iniziale che, al momento, riguarda poche figure, ma dotato di grandi potenzialità per il futuro e potrà costruire le basi per la prosecuzione e l’ampliamento di tale funzione” continua la psicologa. “È un percorso che abbiamo accompagnato in tutta la sua realizzazione, prima come gruppo politico, adesso come Ente Istituzionale”.

Il Servizio di Psicologia di Base, così come delineato dalla legge regionale, è finalizzato a intercettare e ridurre il peso crescente dei disturbi psicologici nella popolazione, costituendo un filtro per i livelli secondari di cura, incluso il Pronto Soccorso. Il servizio mira inoltre a promuovere il benessere psicologico e a prevenire la cronicizzazione di un’ampia serie di disturbi, intervenendo in una fase precoce e appropriata.

L’Ordine auspica che l’esperienza avviata nella Asl di Foggia possa costituire un modello anche per le altre Asl pugliesi per dare piena e tempestiva attuazione al Servizio di Psicologia di Base, assicurando uniformità di accesso e pari diritti su tutto il territorio regionale.

“Auguriamo buon inizio ai colleghi che intraprenderanno questa esperienza pionieristica, assicurando loro la disponibilità a continuare il nostro supporto in questa complessa e innovativa esperienza professionale che scriverà una pagina nuova e importante della psicologia pugliese” conclude la consigliera Pagano.