E’ stato sventato, nella notte di ieri, il rischio di una drastica riduzione delle giornate di pesca — pari a due terzi — prevista in una proposta della Commissione europea. Una proposta che si inseriva ancora in una visione fortemente ideologica delle politiche su pesca, agricoltura e ambiente, distante dalle reali esigenze dei territori e degli operatori del settore.

Così in una nota Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Pesca e Acquacoltura del partito azzurro.

“Questo risultato, insieme ad altre importanti misure adottate, testimonia l’impegno concreto del nostro Governo e una rinnovata sensibilità culturale da parte della maggioranza della classe parlamentare europea.

È inoltre la dimostrazione che, quando sui temi strategici si lavora con determinazione, competenza e coesione — come avvenuto grazie all’azione congiunta di Italia, Spagna e Francia — i risultati, anche se non immediati, arrivano, conclude.