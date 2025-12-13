Edizione n° 5914

Home // Economia // Pesca, Gatta: “Vittoria della ragionevolezza. Da Governo impegno concreto”

GATTA PESCA Pesca, Gatta: “Vittoria della ragionevolezza. Da Governo impegno concreto”

"E' stato sventato, nella notte di ieri, il rischio di una drastica riduzione delle giornate di pesca — pari a due terzi — prevista in una proposta della Commissione europea"

Manfredonia, Gatta: "Accanto ai pescatori per la nuova campagna di pesca sperimentale del rossetto"

Giandiego Gatta - Fonte Immagine: Facebook, Giandiego Gatta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Dicembre 2025
Economia // Manfredonia //

E’ stato sventato, nella notte di ieri, il rischio di una drastica riduzione delle giornate di pesca — pari a due terzi — prevista in una proposta della Commissione europea. Una proposta che si inseriva ancora in una visione fortemente ideologica delle politiche su pesca, agricoltura e ambiente, distante dalle reali esigenze dei territori e degli operatori del settore.

Così in una nota Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Pesca e Acquacoltura del partito azzurro.

“Questo risultato, insieme ad altre importanti misure adottate, testimonia l’impegno concreto del nostro Governo e una rinnovata sensibilità culturale da parte della maggioranza della classe parlamentare europea.

È inoltre la dimostrazione che, quando sui temi strategici si lavora con determinazione, competenza e coesione — come avvenuto grazie all’azione congiunta di Italia, Spagna e Francia — i risultati, anche se non immediati, arrivano, conclude.

1 commenti su "Pesca, Gatta: “Vittoria della ragionevolezza. Da Governo impegno concreto”"

  1. Gatta — le leggi le fatte voi,ci vieni a dire che ai svendato i giorni della pesca grazie a te i pescatori lavoreranno qualche giorno in più.

