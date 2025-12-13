Primo e unico 7º Dan FIJLKAM Karate a Manfredonia: onore al Maestro Benemerito Cav. Mauro Lagattolla

BARI – 11 dicembre 2025 – Nella splendida cornice dell’Hotel Majesty di Bari si è svolta la prima edizione del Gran Galà FIJLKAM Puglia, evento dedicato a celebrare le eccellenze sportive e istituzionali della regione. Tra i protagonisti della serata spicca il Maestro Benemerito Cav. Mauro Lagattolla, insignito del prestigioso 7º Dan FIJLKAM Karate, uno dei più alti riconoscimenti tecnici della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

La cerimonia, organizzata con grande professionalità dal Presidente Regionale FIJLKAM, Cav. Roberto D’Alessandro, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, militari e federali, confermando l’importanza dell’evento per la comunità sportiva pugliese. Il conferimento del 7º Dan al Maestro Lagattolla rappresenta un traguardo storico: egli è infatti il primo e unico Maestro 7º Dan FIJLKAM Karate di Manfredonia, a coronamento di una carriera quarantennale dedicata alla promozione del Karate e alla formazione delle nuove generazioni.

Nel corso degli anni, il Maestro Lagattolla si è distinto per:

la costante attività di promozione del Karate sul territorio;

l’impegno nella formazione tecnica ed educativa di atleti e giovani praticanti;

la partecipazione attiva allo sviluppo delle iniziative federali;

la capacità di rappresentare la FIJLKAM con professionalità e autorevolezza.

Il 7º Dan, uno dei massimi gradi della Federazione, viene attribuito solo a chi ha dimostrato eccellenza tecnica, integrità morale e dedizione costante alla diffusione dei valori del Karate, riconoscendo decenni di studio e servizio alla comunità sportiva.

Durante la serata, al Maestro Lagattolla sono stati consegnati il Diploma ufficiale di 7º Dan, una targa di riconoscimento e l’attestato di partecipazione al Gran Galà. Tra i momenti più emozionanti, il tributo all’Agente scelto della Polizia di Stato Francesco D’Onofrio, ex atleta azzurro, premiato per un gesto eroico compiuto durante l’esplosione di una stazione di servizio a Roma, che ha commosso la platea sottolineando il valore umano e civile della serata.

Il Comitato Regionale FIJLKAM Puglia ha espresso le più sincere congratulazioni al Maestro Lagattolla per questo prestigioso traguardo, simbolo di eccellenza, impegno e dedizione. La sua figura rappresenta un punto di riferimento per il Karate pugliese e un orgoglio per l’intera comunità sportiva nazionale.