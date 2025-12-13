FOGGIA – Le proteste degli studenti di Medicina esplose nei giorni scorsi durante Atreju, la manifestazione di Fratelli d’Italia, riaccendono il dibattito sul sistema di accesso ai corsi di laurea in ambito sanitario.

A intervenire è Mario Cagiano, consigliere comunale di Foggia e vicesegretario cittadino del Partito Democratico, che esprime solidarietà alle studentesse e agli studenti del cosiddetto “semestre filtro” e critica duramente le dichiarazioni della ministra dell’Università Anna Maria Bernini.

Secondo Cagiano, gli studenti hanno tentato legittimamente di dare voce a un disagio diffuso, fatto di ansia e incertezza sul proprio futuro accademico. «Di fronte a richieste fondate di chiarimento – afferma – la risposta della ministra è stata lo scherno». Le parole di Bernini, che avrebbe ironizzato definendo i manifestanti “comunisti” e “politicizzati”, vengono giudicate «fuori luogo e inaccettabili». «Un Governo serio – aggiunge – non deride chi chiede risposte, ma si assume la responsabilità delle proprie scelte».

Nel mirino del consigliere dem c’è l’attuale sistema di ammissione a Medicina, che a suo avviso non rappresenta un miglioramento rispetto al precedente test a quiz. «Si è scelto di sperimentare sulla pelle di migliaia di ragazzi e delle loro famiglie un modello sbagliato in partenza», sottolinea, ricordando come i primi dati ufficiali confermino le criticità della riforma. Solo tra il 10% e il 15% degli studenti sarebbe infatti riuscito a superare tutti e tre gli esami previsti – Chimica, Fisica e Biologia – mentre appena il 10% avrebbe ottenuto la sufficienza in tutte le materie.

Le recenti indiscrezioni secondo cui anche gli studenti non pienamente idonei potrebbero proseguire il percorso recuperando crediti non convincono Cagiano. «Sembra una pezza messa all’ultimo minuto – afferma – una correzione improvvisata che suona come un’ammissione implicita degli errori di questo sistema». Per il consigliere, gli studenti «non hanno bisogno di rattoppi, ma di riforme strutturali, pensate prima e non dopo».

Il tema assume un peso particolare a Foggia, territorio che soffre una carenza strutturale di medici, emersa in modo drammatico durante la pandemia e aggravata negli anni successivi. In città sono circa 900 gli studenti iscritti al semestre filtro di Medicina e Odontoiatria, un percorso avviato l’8 settembre 2025 e svolto interamente in presenza presso la Città del Cinema. Un’esperienza che, secondo Cagiano, ha messo in luce «tutta l’inefficienza del sistema».

Allo stesso tempo, il consigliere sottolinea l’eccellenza raggiunta dall’Università di Foggia, oggi prima al Sud per la Facoltà di Medicina. Un risultato che attribuisce anche al ruolo della Regione Puglia e all’impegno dell’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, ricordando gli oltre 18 milioni di euro stanziati negli ultimi anni per le Scuole di specializzazione mediche. «Un investimento pubblico – evidenzia – che va tutelato e valorizzato, non vanificato dall’assenza di una visione nazionale».

In conclusione, Cagiano richiama l’attenzione sulle ricadute sociali della riforma: molti studenti, soprattutto provenienti dalla provincia, non hanno potuto programmare l’affitto di un alloggio per l’intero anno accademico, rischiando di interrompere il percorso universitario dopo pochi mesi. «Una riforma a costo zero – conclude – che scarica ancora una volta il peso delle scelte politiche su atenei e studenti. A questi ragazzi dobbiamo rispetto, ascolto e risposte serie».