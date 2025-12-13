«Buongiorno a tutti, gentili amici della stampa». Con queste parole Filippo Barbano ha scelto di congedarsi pubblicamente dalla guida di San Giovanni Rotondo, spiegando – davanti a esponenti e referenti del Movimento 5 Stelle e ai giornalisti – le ragioni che hanno portato alla chiusura della sua esperienza amministrativa.

Ringraziati i referenti pentastellati “a livello regionale, provinciale e locale” e gli onorevoli Leonardo Donno, Mario Furore e Biagio Viscio, Barbano ha chiarito che la loro presenza aveva «un motivo importante». Un ringraziamento è andato anche a Micky De Finis, «per la disponibilità» e per la vicinanza alla città.

Poi l’affondo. L’ex primo cittadino ha descritto un clima politico che, a suo dire, si sarebbe deteriorato fin dai primi passi della consiliatura: «Ho avuto da subito la sensazione di trovarmi circondato da un esercito di pretendenti», con logiche di competizione interna «come se stare nel Palazzo fosse come stare nell’asilo dei grandi». Un contesto “sconcertante” per chi è chiamato a misurarsi ogni giorno con i problemi della comunità.

Tra i nodi indicati, le richieste di “avvicendamenti” che avrebbero riguardato assessori e perfino il segretario comunale: sollecitazioni definite «perentorie» e «poco rispettose delle persone». Ma il punto di rottura, nel racconto di Barbano, sarebbe arrivato con «un episodio sgradevolissimo», rispetto al quale ha rivendicato una «netta condanna» e una decisione personale: dichiarare pubblicamente che qualcuno non potesse più far parte del gruppo, «senza mai citare persone e/o fatti».

Barbano ha insistito sul tema della trasparenza, rivendicando l’attenzione dell’amministrazione alle questioni sociali e sostenendo che «la spazzatura non poteva essere nascosta sotto il tappeto». Non sono mancati passaggi polemici verso chi, ha detto, «andava dicendo “io dovevo essere il sindaco”», senza esplicitare la propria ambizione quando era il momento: «c’è una differenza tra essere candidato sindaco ed essere sindaco».

L’ex sindaco ha ricostruito anche le difficoltà numeriche in Consiglio, chiamando in causa il “nono consigliere” – definito «un centravanti» – che avrebbe fatto pesare il proprio voto «per scopi marcatamente personali», fino a spingerlo alle dimissioni. Dimissioni che, ha ribadito, non sarebbero state il preludio a un accordo di potere ma un tentativo di «ristabilire la democrazia nella politica di San Giovanni Rotondo», respingendo l’etichetta di “inciucio”.

Ha ricordato di aver incontrato «tutte le forze politiche, nessuna esclusa», proponendo un’intesa «amministrativo-programmatica e non politica» per evitare la fine anticipata della consiliatura. In questo quadro ha attribuito un ruolo decisivo a due consiglieri provenienti dal centrodestra, che – ha detto – avrebbero scelto liberamente di sostenere l’amministrazione «per alto senso di responsabilità».

Nella parte finale, Barbano ha difeso l’operato dell’esecutivo richiamando, in sintesi, provvedimenti e dossier affrontati: opere pubbliche, TARI, fondi CIS, edilizia scolastica e gestione amministrativa, fino al tema del commissariamento. Ha citato il Vangelo di Luca: «Non si può fare il male con la scusa del bene», quindi il congedo: «Vado via sereno… ho operato come un buon padre di famiglia», esponendo «in qualsiasi sede» la bandiera di «trasparenza e onestà».

Nessun rancore, ha assicurato, chiedendo scusa se talvolta è apparso “teso” nei rapporti personali. E un auspicio: «Le forze sane – e il Movimento 5 Stelle incarna questo valore – dovranno riprendere un dialogo» utile alla comunità e non «agli interessi dei singoli». Ha ringraziato anche quanti hanno lavorato al fianco della giunta, le forze dell’ordine e la cittadinanza «per la vicinanza» nei passaggi più delicati. Infine gli auguri di un «Sereno, Santo Natale» e l’appello a difendersi dai «soliti noti», con una chiusura in dialetto: «Lu paese è dellu paesane».