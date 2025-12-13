Donno e Furore: “Schiena dritta, trasparenza e tutela del territorio. Casa Sollievo non sia dimenticata”

SAN GIOVANNI ROTONDO – Conferenza stampa del Movimento 5 Stelle in città con la presenza dei coordinatori Leonardo Donno e Mario Furore. Al centro degli interventi, il richiamo ai valori fondanti del M5S, la rivendicazione dell’esperienza amministrativa di Filippo e l’impegno a mantenere alta l’attenzione su San Giovanni Rotondo, con un passaggio specifico sulla vicenda di Casa Sollievo della Sofferenza.

Leonardo Donno ha ribadito con forza l’integrità del Movimento, sostenendo che il M5S abbia sempre anteposto l’interesse dei cittadini alle dinamiche di Palazzo e alle logiche di potere. “Fare politica – ha sottolineato – significa avere il coraggio di mantenere la schiena dritta anche quando è più difficile, scegliere la responsabilità invece della convenienza, la trasparenza invece dei compromessi opachi”.

Nel suo intervento, Donno ha indicato l’esperienza amministrativa di Filippo come un esempio di governo “senza piegarsi” e “senza scendere a patti” con chi, a suo dire, avrebbe voluto utilizzare le istituzioni per interessi personali. “Questa è la differenza tra chi fa politica per servizio e chi la vive come uno strumento di potere”, ha aggiunto.

Donno ha inoltre evidenziato che la credibilità del Movimento 5 Stelle passa dalla coerenza con i principi originari: legalità, rispetto delle istituzioni, centralità dei cittadini e rifiuto di qualsiasi “scorciatoia politica”.

Mario Furore, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, ha confermato l’attenzione costante verso San Giovanni Rotondo, assicurando che la città “non sarà mai lasciata sola”. “Seguiremo San Giovanni Rotondo sempre – ha dichiarato – in tutte le sedi istituzionali, locali, nazionali ed europee. Il nostro impegno non si interrompe con la fine di un’esperienza amministrativa: continua, con ancora maggiore responsabilità”.

Furore ha poi richiamato anche la vicenda che riguarda Casa Sollievo della Sofferenza, già segnalata al presidente Giuseppe Conte, rimarcando il valore strategico e sociale del presidio per l’intero territorio. “Casa Sollievo della Sofferenza non può e non deve mai essere dimenticata. È un patrimonio sanitario, umano e professionale che va tutelato”, ha affermato, spiegando di aver ritenuto doveroso portare la questione all’attenzione di Conte per la tutela di lavoratori e lavoratrici e per garantire condizioni di operatività “con serenità e dignità”.

In chiusura, Donno e Furore hanno ribadito la linea del Movimento: vigilanza, denuncia quando necessario e costruzione di percorsi politici improntati a trasparenza e interesse collettivo, “senza mai arretrare di fronte alle difficoltà”.