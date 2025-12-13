San Severo sotto shock per l’omicidio dell’imprenditore Gaetano Cicerale

SAN SEVERO, 13 dicembre 2025 – L’Amministrazione Comunale di San Severo esprime la massima indignazione per l’efferato omicidio di Gaetano Cicerale, imprenditore agricolo della città, avvenuto nel tardo pomeriggio del 12 dicembre.

“Condanno fermamente questo grave e devastante episodio di violenza criminale, che lascia la città sconvolta e preoccupata”, ha dichiarato il Sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimendo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai parenti della vittima.

La prima cittadina ha sottolineato come episodi di tale gravità possano frustrare lo sviluppo locale, generare insicurezza e paura e turbare profondamente le coscienze della comunità, rimasta incredula e sgomenta di fronte a questo delitto.

L’Amministrazione manifesta piena fiducia nelle forze dell’ordine e nelle autorità competenti, confidando che il loro lavoro possa fare piena luce sull’accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili di un crimine che ha colpito l’intera cittadinanza.