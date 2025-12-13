Edizione n° 5914

BALLON D'ESSAI

PORNOBONNIE // Niente carcere per la pornostar Bonnie Blue: sarà espulsa
13 Dicembre 2025 - ore  09:53

CALEMBOUR

COSTRIZIONE // Assolto per rapporti con una 15enne: per i giudici mancò la costrizione
13 Dicembre 2025 - ore  10:02

Valeriano, pestato a Rebibbia: morto dopo sei mesi di coma. La Procura apre un'inchiesta

FRANCESCO VALERIANO Valeriano, pestato a Rebibbia: morto dopo sei mesi di coma. La Procura apre un’inchiesta

Al momento restano punti decisivi da chiarire: chi lo abbia colpito e in quale contesto sia maturato il pestaggio.

VALERIANO PH ROMATODAY.IT

VALERIANO PH ROMATODAY.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Dicembre 2025
Prima pagina //

ROMA – È morto dopo sei mesi di coma Francesco Valeriano, 45 anni, detenuto nel carcere romano di Rebibbia, finito in ospedale in condizioni disperate dopo un violento pestaggio avvenuto il 30 giugno. La Procura ha aperto un fascicolo per chiarire dinamica, responsabilità e nesso tra l’aggressione e il decesso, avvenuto nei giorni scorsi al termine di una lunga agonia. La famiglia, assistita dall’avvocato Antony Lavigna, ha presentato denuncia per morte conseguente a lesioni.

Il pestaggio e il ricovero d’urgenza

Secondo una prima ricostruzione, Valeriano sarebbe stato trovato agonizzante all’interno della cella. Il quadro clinico apparve subito gravissimo: lesioni cerebrali estese e condizioni tali da imporre il trasferimento immediato al policlinico Umberto I, dove i medici furono costretti a eseguire una tracheotomia. Da quel momento il 45enne non si è più ripreso, restando in coma per mesi.

Il calvario tra strutture e l’ultimo peggioramento

Dopo il primo ricovero a Roma, Valeriano era stato trasferito in una struttura privata a Monte Compatri, senza che si registrassero segnali di miglioramento. Una settimana fa il nuovo peggioramento: il trasferimento al policlinico di Tor Vergata e, il giorno successivo, la comunicazione ufficiale del decesso.

Autopsia e acquisizione degli atti

Sul corpo verrà disposta l’autopsia. I magistrati acquisiranno cartelle cliniche, documentazione sanitaria e gli atti raccolti nella prima fase dagli investigatori della polizia penitenziaria, inizialmente concentrati sull’episodio di violenza. Ora l’inchiesta si estende anche alle cause della morte e alle eventuali omissioni o responsabilità collegate.

Dal carcere di Cassino a Rebibbia

Valeriano era entrato in carcere il 15 aprile, arrestato per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Dopo circa un mese e mezzo nel penitenziario di Cassino, era stato trasferito a Rebibbia. Poche settimane più tardi l’aggressione del 30 giugno. Al momento restano punti decisivi da chiarire: chi lo abbia colpito e in quale contesto sia maturato il pestaggio.

La nota dell’Osapp

Sulla vicenda è intervenuto anche l’Osapp, sindacato autonomo della polizia penitenziaria, parlando di una “sconfitta dello Stato e del sistema penitenziario”. Nella nota vengono richiamate criticità strutturali come sovraffollamento, gestione di detenuti problematici, carenza di personale e insufficienza di risorse negli istituti.

Una scia di morti e violenze

La morte di Valeriano si inserisce in un contesto che continua a sollevare interrogativi sulle condizioni di sicurezza e tutela nelle carceri del Lazio e di Roma, tra decessi, suicidi e aggressioni. Ora sarà la magistratura a fare chiarezza su responsabilità individuali e possibili falle del sistema.

Lo riporta Repubblica.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

