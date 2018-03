Verifica Foggia, non c’è l’azzeramento. E saltano gli accordi

Di:

Foggia – UNA FRASE DI troppo pronunciata a voce alta, chissà quanto involontariamente e che fa capire che si era sbagliato il giudizio affrettato. I gruppetti che si formano e si sformano in occasione dell'inaugurazione delle giostrine di Parco San Felice, gli accordi che saltano in una mattinata che sarebbe dovuta essere di pace. E che, invece, s'è trasformata in un incontro di maggioranza a cielo aperto. Attorno, il verde del prato, i bambini con le vocine che coprono i colloqui. Capannelli di assessori e consiglieri. E una sola frase, si diceva, che allarma. Un assessore in carica,, che dice al segretario cittadino del Pd di Foggia,: "L'azzeramento non esiste".Ed allora, tutto torna in discussione. Scava scava, ci si rende conto che nemmeno i nove si erano poi tanto fidati. Del sindaco Mongelli, ma soprattutto della possibilità che qualche elemento della squadra mollasse la presa. A partire, guarda caso, proprio dal numero uno – in Giunta – dell'Unione di Capitanata. "Rimuovere Pellegrino – confida a Stato un consigliere ribelle, in disparte rispetto al parco giochi appena inaugurato – è pressocché impossibile. E' un paria, un intoccabile. Tutt'al più possiamo sperare in una rotazione di Assessorati". Che, rispetto all'immobilismo degli ultimi 4 mesi è già qualcosa ma che, in confronto all'ipotesi di azzeramento, è altro.Spazio per trattare non ce n'è. In due giorni non si può colmare il vuoto creato in due anni e la distanza fra il primo cittadino e i nove frondisti cresce di ora in ora. I rapporti sono gelidi. Loro, i dissidenti, hanno attivato la litania dell'azzeramento. Ovvero, prima comunicare l'azzeramento, poi si vota il piano di rientro. Ma Mongelli, dopo i primi accenni alla disponibilità, pare deciso ad invertire l'ordine degli addendi. Mutando, contro ogni logica matematica, il prodotto. Il sindaco vorrebbe prima il voto, e poi si vedrà. Non è un mistero che, dovessero essere così le cose, nessuno dei nove dirà si, creando più d'un grattacapo e mettendo a rischio la stessa tenuta dell'Ente (e, va da sé, della maggioranza). Come se non bastasse, con l'UdCap, di traverso all'ipotesi estrema s'è messo anche il Partito Democratico. Il sodalizio guidato danon ne vuole sapere di ripensare tutto l'organico di Giunta. La linea è sempre quella espressa: barra dritta fino alla fine. Con possibilità di apportare appena qualche piccola correzione in corsa alla stretegia del meno siamo meglio è.prova a tirarsi fuori. "La mia posizione l'ho chiarita in tutte le salse. SeL non fa nomi, non vuole assessorati. Non ci interessano le cariche, ma la redazione di un programma da attuare. Si costruisce sulle cose concrete". E se non ci sarà azzeramento? "Possiamo pensare a sfilarci". Anche qui, nessun cambiamento. Rammaricato pure. Il consigliere, eletto nelle fila del pd ma mai del tutto organico, ricorda: "Da settembre abbiamo votato il Bilancio, il riequilibrio di bilancio, ora il piano di rientro. Ogni volta abbiamo garantito il nostro voto a patto che rappresentasse un trampolino verso la svolta. Così non è stato. Ed allora invertiamo i ruoli. Prima la certificazione della verifica, poi tutto il resto". Anche se – anche attraverso fb – si dice scontento "che si sia tutto ridotto ad una dicotomia azzeramento si, azzeramento no".E, ora, il Palazzo traballa.