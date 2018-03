Garanzia Giovani 2016, raddoppiati i bonus

Di:

Meno orientamento e più posti di lavoro veri, dal 2016, grazie alla rimodulazione degli incentivi legati al programma Garanzia Giovani. Il progetto, attivo a livello europeo, ed introdotto in Italia nel 2014, è finalizzato all’introduzione nel mercato del lavoro dei giovani tra i 18 ed i 29 anni, ed è rivolto in particolar modo ai eet (cioè ai soggetti non impegnati in percorsi di studio, né in attività lavorative. (fonte: www.laleggepertutti.it)