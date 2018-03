Quel turismo che non c’è (o forse si?)

Di:

. Una delle parole più utilizzate nelle discussioni sullo sviluppo turistico, anche del nostro paese, è “”. Si riferisce alla tendenza, o al tentativo, di promuovere una meta al turismo anche in quei periodi più insoliti per la destinazione stessa, nella consapevolezza che il turismo globale possa accogliere le esigenze più diverse. Studi e previsioni di mercato si concentrano allora sulla “segmentazione” della popolazione, considerando i desideri e le abitudini di fasce di pubblico più o meno ristrette e caratterizzate, per comprenderne i bisogni e regolare di conseguenza l’offerta.

Nell’intervista a Barbara Marcotulli, esperta in comunicazione (Tourism and culture) si è voluto fare un punto, più generale, sulla situazione in Italia e in Puglia.

(Fonte, leggi l’articolo integrale su Stato Donna.it)

(A cura di Antonella Attanasio – antonellattanasio84@gmail.com – from Stato Donna.it)