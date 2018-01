http://cisomozieri.it - IMMAGINE D'ARCHIVIO

(ANSA) – BARI, 14 GEN – Un uomo di 33 anni, Fabiano Andolfi, agli arresti domiciliari per rapina, è stato ucciso poco fa con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone mentre l’uomo si trovava nella sua abitazione, in via Baracca, 11, nel quartiere Carrassi, a Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Agguato a Bari, ucciso pregiudicato ultima modifica: da

