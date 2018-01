Droga, arrestato 21enne a Foggia

SEQUESTRO SQUADRA MOBILE - FOGGIA

(ANSA) – FOGGIA, 14 GEN – Un giovane di 21 anni di Foggia, Raffaele Fiore, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile in un'operazione antidroga. Nella sua auto i poliziotti hanno trovato due lame sporche di sostanza stupefacente. In casa del giovane sono stati sequestrati 330 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish, nove grammi di cocaina, anfetamina, un bilancino di precisione, la somma di poco più di mille euro e materiale per confezionare le dosi.

