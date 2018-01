Controlli stradale (statoquotidiano) IMMAGINE D'ARCHIVIO

Foggia, 14 gennaio 2018. Un uomo di 46 anni, Giovanni Tantaro, titolare di un’autocarrozzeria a Campomarino, è deceduto stamani in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 16 tra Campobasso e Foggia. L’uomo è deceduto sul colpo. Al momento dell’incidente era alla guida di una Fiat Punto e, dalla ricostruzione della polizia stradale di Termoli, procedeva in direzione nord per tornare a Campomarino da Foggia. I funerali dell’uomo si svolgeranno a San Nicandro Garganico (Foggia). Incidente sulla ss16, morto 46enne di San Nicandro Garganico ultima modifica: da

