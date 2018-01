Tvb Nicola

Di:



Manfredonia, 14 gennaio 2018. INCIDENTE stradale verso la mezzanotte a Manfredonia. Da raccolta dati, il sinistro è avvenuto tra una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, del locale Comando Compagnia, e uno scooter a bordo del quale c’erano due ragazzi. I fatti sono avvenuti nei pressi del semaforo di via dei Mandorli. Una persona è rimasta inizialmente a terra, a causa dello scontro. Intervenuta la Polizia stradale per i rilievi. Il ragazzo che guidava lo scooter è ricoverato a San Giovanni Rotondo per una frattura del femore. Foto rcv Nicola





Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata Manfredonia, scontro al semaforo tra auto CC e scooter: 1 ferito ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.