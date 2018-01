Manfredonia, “Scuola aperta per una scelta consapevole”

Di:

Manfredonia. In prossimità del 16 gennaio, data di apertura della piattaforma per le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19, l’I.C. “Croce Mozzillo” apre nuovamente le porte al proprio territorio di riferimento.

Appuntamenti pensati per chi ancora non conosce l’offerta formativa dell’istituto ma aperto anche a chi desidera approfondire alcuni aspetti o dettagli.

Gli eventi saranno una giusta occasione per mostrare il lavoro quotidiano dei docenti, per esplicitare le scelte educative compiute e da compiere, per comunicare la passione degli insegnanti verso quell’affascinante universo costituito dall’educazione, dei più piccoli come dei più grandicelli che si accingono a frequentare la scuola secondaria di primo grado, a tutti nota come ‘*scuola media’*.

L’intero corpo docente dell’I.C. “Croce Mozzillo” intende far arrivare a tutti la propria gioia e voglia di fare con competenza, confidando in un ‘contagio’ virtuoso.

*Per una scelta consapevole – Incontro con i genitori*

Appuntamento il prossimo lunedì 15 gennaio alle ore 18:00 presso la Scuola “Croce” (Piazza G. Bovio 23).

Per quanto riguarda la Scuola “Mozzillo” (Via Mozzillo 5) invece, il momento di incontro e confronto si terrà martedì 16 gennaio dalle ore 17:30 alle ore 18:30.

*Open Day Plesso ‘Croce’*

Martedì 16 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 17:30 il plesso ‘Croce’ dell’I.C. “Croce Mozzillo” apre le proprie porte per presentare la scuola, il corpo docente e l’offerta formativa per chi si accinge ad iniziare la scuola primaria. Nei locali della scuola si terranno botteghe creative e laboratori, per illustrare in maniera pratica e immediata l’offerta formativa dell’istituto.

*Martedì 16 gennaio dalle ore 15:30 alle ore 18:30 la segreteria dell’I.C. Mozzillo sarà a disposizione dei genitori per aiuto e chiarimenti sulla procedura telematica di iscrizione.*

I.C. “CROCE MOZZILLO”

Manfredonia, 13 gennaio 2018

(MESSAGGIO PROMOZIONALE PRIVO DI ATTRIBUZIONE COMMERCIALE)