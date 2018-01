Gianni Stea (archivio)

Bari. “Apprendo dalla stampa della convocazione di una conferenza stampa per annunciare l’ingresso del consigliere Gianni Stea nel nostro Gruppo. È alquanto singolare che qualcuno, con una forzatura degna di miglior causa, possa decidere che qualcun altro entri nel gruppo consiliare di Forza Italia alla regione Puglia. Ho provveduto a comunicare al Presidente del Consiglio Regionale di non aver dato l’assenso a tale adesione, come recita chiaramente il seguente comma 6 dell’art.6 del Regolamento interno del Consiglio Regionale: “Il Consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un Gruppo consiliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio, al Presidente del Gruppo a cui non intende più aderire e al Presidente del Gruppo a cui, dalla data della comunicazione, aderisce previo assenso dello stesso.” Marmo “Ingresso di Stea nel Gruppo? Forzatura” ultima modifica: da

