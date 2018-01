“Monte Sant’Angelo, grande entusiasmo per la rinascita di Forza Italia”

Di:

Monte Sant’Angelo, 14 gennaio 2018. Grande entusiasmo e folta partecipazione all’evento di inaugurazione della sede di Forza Italia di Monte Sant’Angelo. Ospiti d’eccezione hanno arricchito la numerosa platea presente. A non far mancare la propria presenza sono stati l’Europarlamentare azzurra Barbara Matera, il Coordinatore regionale di Forza Italia, on. Luigi Vitali, il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, il forzista Giandiego Gatta, e Raffaele di Mauro, Coordinatore provinciale di Forza Italia.

Saluti iniziali affidati a Felice Scirpoli, Commissario cittadino della neo istituita sede di Forza Italia. Scirpoli ha ricordato che la Politica è passione, è affrontare gli impegni concreti a beneficio della propria gente, è serietà e rispetto della parola data. Gli elettori – ha continuato Scirpoli – affidano ai politici il proprio futuro, i propri sogni, le proprie speranze e i politici non possono disattendere o, peggio, deludere chi ha riposto fiducia in loro. La Politica – ha concluso Scirpoli – è innanzitutto rispetto della persona, la Politica non deve mai far del male.

Successivamente, ha preso la parola il Coordinatore provinciale di Forza Italia, Raffaele di Mauro, che si è detto entusiasta e orgoglioso per questo nuovo tassello aggiunto nel grande puzzle di Forza Italia di Capitanata. Parola, poi, ceduta all’on. Barbara Matera, che ha elogiato i tantissimi partecipanti all’evento e ha

ricordato che la sua vicinanza a Monte Sant’Angelo non verrà mai meno, essendo ammirata dalla nostra città. La Matera, infatti, nonostante in serata dovesse subito ripartire per Roma per poi andare a Bruxelles, ha voluto essere presente all’inaugurazione, convinta che il momento politico è tale che i rappresentanti di Forza

Italia abbiano l’obbligo di essere con e tra gli elettori per spiegare loro il progetto politico e di governo che il Presidente Berlusconi e il Centrodestra hanno per l‘Italia.

Successivamente è intervenuto Giandiego Gatta, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, forzista di lungo corso, grazie al quale Forza Italia di Capitanata è rappresentata in Regione Puglia. Gatta ha ricordato l’affetto che lo lega a Monte Sant’Angelo, da lui definita “una delle capitali della cultura garganica”, città Unesco per la sua straordinaria Basilica Santuario di San Michele Arcangelo, città di gente onesta, laboriosa e di parola, gente che sa raggiungere grandi traguardi. Saluti finali affidati al Coordinatore regionale di Forza Italia, l’on. Luigi Vitali, che, pur venendo da Brindisi e nonostante l’ora tarda, non ha

voluto mancare all’appuntamento di Monte Sant’Angelo. Un atto, ha detto Vitali, che dovevo all’on. Matera, al Consigliere Gatta, al Coordinatore provinciale Raffaele di Mauro, a Felice Scirpoli e a tanti amici che credono in questo progetto, perché, se oggi Forza Italia riparte a Monte Sant’Angelo, lo si deve anche a loro. Vitali si è poi dilungato sulla situazione politica nazionale e sulle prospettive.

Se è vero – ha sostenuto Vitali – che i sondaggi danno ormai la vittoria al Centrodestra e vedono Forza Italia prima forza politica della coalizione, è anche vero che il Centrodestra unito non deve abbassare la guardia e deve fare una campagna elettorale porta a porta per convincere gli indecisi, i delusi dalla politica, perché solo così, insieme, il Centrodestra e gli elettori potranno assumersi la responsabilità di guidare il governo del Paese per uscire dalle secche di una politica, quella del PD, che negli ultimi cinque anni ha fatto solo del male all’Italia.

