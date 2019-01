Caroppo: “Di Gioia con la Lega? Mai”

“Non esiste alcuna possibilità che l’ex assessore della Giunta Emiliano, Leo Di Gioia, entri nella Lega, né domani né mai. Della Lega non può far parte chi ha preso parte al peggior governo regionale della storia né chi, a seconda delle circostanze, cambia addirittura schieramento”, è quanto afferma in una nota il consigliere regionale, Andrea Caroppo segretario regionale della Lega. «L’affermazione secondo cui chi è stato assessore delle giunte Vendola ed Emiliano potrebbe aderire alla Lega, rappresenta un periodo ipotetico dell’irrealtà. Di Gioia ha già cambiato schieramento una volta quando, eletto nelle file del PDL provenendo da AN, passò a sostenere la maggioranza Vendola per riceverne in cambio la nomina ad assessore: non permetteremo che accada un’altra volta. Almeno la Lega non è un albergo con porte scorrevoli, non siamo interessati a questo genere di figure.

Mi auguro, dunque, – conclude Caroppo – che cessino indiscrezioni del tutto prive di fondamento”.