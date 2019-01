Giovanni Quarato sindaco scelto dal meetup cittadino. Rosa Menga: “Foggia ai foggiani!”

Di:

Giovanni Quarato, ingegnere, 56 anni, iscritto al M5s dal 2013, è stato indicato dal Meeuup di Foggia come candidato sindaco alle prossime comunali. Ha battuto l’avvocato Luigi Sorace per 32 voti a 34. Presenti al momento dell’assemblea interna tutti i portavoce pentastellati: Rosa Barone (consigliere regionale), i parlamentari Marco Pellegrini, Giorgio Lovecchio e Rosa Menga. Si tratta di un “incarico” che gli è stato affidato per formare una lista di 32 candidati, alcuni saranno scelti all’interno dello stesso meet-up, gli altri all’esterno. E sarà compito dello stesso sindaco indicato quello di trovare questi nomi.

La lista di 32 candidati formata dal sindaco

Si attende la certificazione dello staff nazionale per procedere alla conferenza stampa, come già fatto a Bari, di presentazione ufficiale. Funziona così: o i vertici nazionali ratificano il candidato scelto sul territorio, oppure, nel caso ci fossero più liste e più candidati sindaci, si procede alla votazione online. Quello che depone a favore di Quarato è l’aver messo quasi certamente d’accordo tutte le anime del movimento, che non sempre viaggiano all’unisono. Il programma verrà stilato in collaborazione con i cittadini. Da stasera, presso il meetup, si potranno raccogliere le proposte di chi si recherà, dalle 20 alle 22, presso il circolo pentastellato nel centro storico di Foggia. “Carissimi amici – scrive Quarato sulla sua bacheca facebook dopo il voto per lui in assemblea- sono stato riempito di messaggi di stima ed affetto che mi hanno gratificato ed emozionato, sento di avere maggior forza e convinzione per questo nuovo impegno. L’obiettivo comune, con il gruppo meet-up e con l’intera città, è quello di progettare un futuro per Foggia. Stiamo già lavorando per rilanciare la nostra martoriata città, ma occorre il contributo di tutti, per cui vi invito a partecipare alla formazione del progetto/programma. E’ arrivato il tempo di fare un passo avanti, anziché un passo indietro”.

I post degli amici e dei parlamentari

Tante le congratulazioni degli amici. Fra questi Gioacchino Rosa Rosa, attento osservatore delle vicende cittadine. nonché amico dell’ingegnere pentastellato: “Grazie a tutti con tutto il mio cuore! Giovanni Quarato è il candidato sindaco del M5s. Una persona per bene, che non ama gli eccessi, che non ama il clamore e le chiassate mediatiche. La competizione si prospetta tutt’altro che facile e i miei auguri non basteranno, ma è cosa positiva che questo nuovo nome, che si prepara ad affrontare i suoi più scafati competitors, appartenga ad una persona della cui integrità morale e moderazione non v’è nessun dubbio”.

In un post su facebook, esprime il suo augurio per il futuro il senatore Marco Pellegrini: “Abbiamo compiuto il primo passo per una città a 5 stelle. Giovanni Quarato è stato scelto dagli attivisti per vincere la battaglia elettorale e per il cambiamento che i cittadini aspettano da anni. Il mio in bocca al lupo all’amico e collega. I prossimi mesi saranno faticosi ed esaltanti. Forza!”. Il parlamentare Rosa Menga: “Congratulazioni all’ingegnere Giovanni Quarato. Il MoVimento 5 Stelle c’è, ora i cittadini si facciano avanti! Servono idee, energie, competenze e talenti al servizio della collettività, servono persone che abbiano qualcosa da dire sulla propria città, non soltanto quando il Sole 24 Ore pubblica la classifica sulla qualità della vita e ci colloca al penultimo posto in Italia! Serve un progetto, e quel progetto non ha nomi né colori, quel progetto è ridare Foggia ai foggiani”. Ad ottobre scorso c’era stato un primo forum pubblico del M5s, presso Laltro Cinema, per incontrare i cittadini e discutere e preparare con loro il programma. Per il M5s (alle scorse comunali non ha visto nessun consigliere eletto perché non venne riconosciuto nessuno degli aspiranti al simbolo) la sfida del capoluogo è cominciata.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 14 gennaio 2019