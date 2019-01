Incidente stradale a Cerignola: lutto cittadino

Di:

Un grave incidente stradale ha scosso i cerignolani: due ragazzi hanno perso la vita nell’impatto violento dell’auto sulla quale viaggiano contro il palo della pubblica illuminazione che si trovava sullo spartitraffico.

La C Max, guidata dal 22enne Michele Balzano, adesso ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, si è spazzata in due tranciando anche la vita della quindicenne Aurora Traversi e del 17enne Agostino Antonacci. Le cause dell’incidente, nel quale è rimasta ferita un’altra ragazza, Federica Pia Albanese e che ha coinvolto una seconda vettura senza ulteriori conseguenze, sono ancora tutte da chiarire, anche se tra le ipotesi sulle quali lavoreranno gli inquirenti, ci sono quelle dell’alta velocità con la quale l’auto viaggiava su quella strada.

fonte https://www.teleregionecolor.com/2019/01/14/incidente-mortale-autista-fermato-per-omicidio-stradale/