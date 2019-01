Open Day Istituto comprensivo Don Milani Uno +Maiorano Manfredonia

Di:

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Don Milani Uno + Maiorano” ha organizzato quattro giornate dedicate agli Open day per incontrare le famiglie e gli alunni che potranno conoscere l’Offerta Formativa dell’ Istituto, i docenti, le finalità dei progetti didattici curriculari ed extracurriculari, nonché gli spazi, i laboratori e le attività didattiche. In questa occasione, infatti le famiglie e gli alunni saranno coinvolti in molteplici esperienze formative e ludico-ricreative.

Le date dei nostri Open Day sono le seguenti:

15 GENNAIO ore 16.30 – 18.00 Scuola Primaria “SAN LORENZO MAIORANO”- via Coppa del Vento, 3.

16 GENNAIO ore 9.30 – 15.30 Scuola dell’Infanzia “RIONE OCCIDENTALE”- via Raffaello, 29

16 GENNAIO ore 9.30 – 15.30 Scuola dell’Infanzia “VANVITELLI”- via Coppa del vento, 1.

17 GENNAIO ore 16.30 – 18.00 Scuola Secondaria di I grado “ DON MILANI” –Tratturo del Carmine, 1.

18 GENNAIO ore 9.30 – 15.30 scuola dell’Infanzia “PARCO PELLEGRINO” – via Parco del Pellegrino, 120

18 GENNAIO ore 9.30 – 15.30 Scuola dell’Infanzia “GARIBALDI”- via Giuseppe Garibaldi, 17.

I sei plessi garantiscono un percorso formativo che risponde alle esigenze, alle scelte e alle richieste degli alunni e delle famiglie, attraverso una progettualità verticale, orientata verso la dimensione del sapere, del saper fare e del saper essere e una didattica che, partendo dalla scuola dell’Infanzia sviluppa le conoscenze e le abilità fondamentali che condurranno al termine della scuola Secondaria di primo grado all’acquisizione di competenze necessarie a sviluppare la propria identità e autonomia e favoriranno la crescita e la maturazione globale dei vostri figli.

Una scuola operativa, concreta e funzionale.

prof.ssa Marina Scircoli