Regione Puglia, i consiglieri sanzionati per le assenze

La Legge regionale è la numero 8 dell’anno 2003. Disciplina il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri. Nel corso degli anni sono state fatte modifiche e integrazioni.

Per esempio, le ritenute monetarie a carico dei consiglieri viste le assenze/sostituzioni alle riunioni di Consiglio regionale,conferenza dei presidenti, commissioni.

L’Ufficio di presidenza del Consiglio ha stilato—periodo luglio-settembre 2018—la lista dei consiglieri regionali(ultimo documento disponibile) a cui viene applicata la trattenuta sullo stipendio mensile. Quindi si ha :

Ernesto Abaterusso LeU-Progressisti 560,00

Cosimo Borracino LeU-Progressisti 60,00

Francesco Paolo Campo PD 300,00

Andrea Caroppo Noi con Salvini 60,00

Cristian Casili M5S 40,00

Mario Conca M5S 120,00

Francesca Franzoso Forza Italia 120,00

Marco Galante M5S 180,00

Giovanni Liviano Gruppo Misto 120,00

Nicola Marmo Forza Italia 60,00

Luigi Morgante Area Popolare 300,00

Mario Pendinelli Emiliano sindaco di Puglia 200,00

Nel corso dei mesi aprile e maggio 2017 gli assenti sono:

Sergio Blasi PD 200,00 euro

Francesco Paolo Campo PD 600,00

Andrea Caroppo Noi con Salvini(ex Forza Italia) 120,00

Cristian Casili M5S 120,00

Francesca Franzoso Forza Italia 60,00

Antonella Laricchia M5S 200,00

Giovanni Liviano PD 440,00

Luigi Manca Direzione Italia 60,00

Michele Mazzarano PD 240,00

Luigi Morgante Area Popolare 120,00

Mario Pendinelli Emiliano sindaco di Puglia 480,00

Renato Perrini Direzione Italia 240,00

Giuseppe Romano MdP 120,00

Sabino Zinni Emiliano sindaco di Puglia 360,00.

L’elenco dei consiglieri non presenti nei mesi di gennaio,febbraio marzo 2017 riporta:

Abaterusso Ernesto PD 720,00 euro

Bozzetti Gianluca M5S 60,00

Laricchia Antonella M5S 240,00

Amati Fabiano PD 180,00

Conca Mario M5S 120,00

Franzoso Francesca Forza Italia 60,00

Campo Francesco Paolo PD 680,00

Galante Mario M5S 120,00

Gatta Diego Forza Italia 60,00

Lacarra Marco PD 120,00

Manca Luigi Direzione Italia 60,00

Liviano Giovanni PD 240,00

Morgante Luigi Area Popolare 60,00

Marmo Nicola Forza Italia 120,00

Perrini Renato Direzione Italia 480,00

Pellegrino Paolo La Puglia con Emiliano 60,00

Pentassuglia Donato PD 60,00

Stea Giovanni Area Popolare 60,00

Turco Giuseppe La Puglia con Emiliano 120,00

Vizzino Mauro Emiliano sindaco di Puglia 240,00

Romano Giuseppe MdP 240,00.

Per quanto riguarda i mesi di luglio,agosto,settembre 2016 non presenti sono :

Bozzetti Gianluca M5S 200,00 euro

Abaterusso Ernesto PD 240,00

Barone Rosa M5S 120,00

Conca Mario M5S 120,00

De Leonardis Giovanni PD 180,00

Lacarra Mario PD 380,00

Manca Luigi COR 460,00

Cera Napoleone Gruppo Popolari 240,00

Franzoso Francesca Forza Italia 120,00

Liviano Giovanni “Emiliano sindaco di Puglia” 380,00

Mazzarano Michele PD 280,00

Morgante Luigi “Area Popolare” 200,00

Pisicchio Alfonso “La Puglia con Emiliano” 460,00

Ventola Francesco COR 520,00

Vizzino Mauro “Emiliano sindaco di Puglia” 200,00

Zinni Sabino “Emiliano sindaco di Puglia” 80,00.

Le assenze registrate nei giorni di aprile,maggio e giugno 2016 indicano i consiglieri:

Abbaterusso Ernesto PD 440,00 euro

Barone Rosa M5S 180,00

Campo Francesco Paolo PD 120,00

Cera Napoleone Gruppo Popolari 240,00

De Leonardis Giovanni Area Popolare 180,00

Franzoso Francesca Forza Italia 60,00

Galante Marco M5S 60,00

Lacarra Marco PD 120,00

Laricchia Antonella M5S 240,00

Liviano Giovanni “Emiliano sindaco di Puglia” euro 320,00

Manca Luigi COR 120,00

Mazzarano Michele PD 240,00

Mennea Ruggiero PD 120,00

Pellegrino Paolo “La Puglia con Emiliano” 120,00

Pendinelli Mario “Emiliano sindaco di Puglia” 440,00

Pentassuglia Donato PD 180,00

Stea Giovanni Area Popolare 240,00

Ventola Francesco COR 180,00.

Dal 1° luglio 2015 i cinquanta consiglieri regionali riscuotono, mensilmente, 7.000,00 euro ciascuno quale indennità di carica e funzione.

A cui bisogna aggiungere 2.700,00 euro per il presidente della Giunta e del Consiglio,1.500,00 euro per il vicepresidente della Giunta e del Consiglio,presidente Gruppo consiliare,consigliere segretario e assessore esterno.Più euro 4.100,00 mensili in favore di consiglieri, presidenti ,assessori per “spese esercizio di mandato”.

Una retribuzione,diciamo così, significativa al tempo,gennaio 2019, di disoccupazione e precariato cronici e neosottosviluppo economico e cassa integrazione perenne,tasse e burocrazia che ostacolano qualsiasi tentativo di progresso minino o intrapresa autonoma in una Puglia e in un Paese dove il futuro prossimo è un buco nero in fondo al tram.

A cura di Nino Sangerardi,

14 gennaio 2019