“Sfruttatori fino alla fine”

Di:

Mentre il presidente dell’Associazione Nazionale Imprese di Pulizia, ANIP–Confindustria, Lorenzo Mattioli si permette di offendere i lavoratori e le lavoratrici degli appalti di pulizia delle scuole definendoli “fannulloni”e “gente dal bassissimo profilo etico e culturale”, il comportamento assunto nelle ultime settimane dalle aziende da lui rappresentate non si può certo definire né serio né corretto. Infatti, a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio, che prevede la fine delle esternalizzazioni dei servizi di pulizia degli edifici scolastici, con la conseguente stabilizzazione di migliaia di lavoratori, le aziende operanti in questi servizi stanno cercando di fare, a nostro avviso, il massimo dei profitti nei mesi di appalto rimanenti, a danno delle condizioni di lavoro degli addetti.

Sono tante, infatti, le denunce che riceviamo di aumenti spropositati dei carichi di lavoro, di tagli all’orario e pressioni continue sui lavoratori, che stanno rendendo a queste persone l’attività lavorativa impossibile. Senza parlare delle numerose situazioni locali dove gli stipendi non vengono pagati da mesi.

Per anni i giganti del settore dei servizi, Dussmann e Manutencoop in testa, hanno fatto profitti sfruttando i lavoratori e facendo cassa coi soldi dello Stato. Non permetteremo che in questi ultimi mesi continui e si aggravi questa situazione. Se da una parte quindi cercheremo di tutelare i lavoratori nel delicato passaggio che vedrà la loro immissione in ruolo come collaboratori scolastici, dall’altra non abbasseremo la guardia sulle nefandezze delle aziende private. Invitiamo il signor Mattioli pertanto a vigilare sul comportamento delle società che rappresenta, senza offendere gratuitamente chi da anni garantisce la salubrità degli ambienti scolastici con contratti da fame e continui ricatti occupazionali.

(Nota stampa Cobas)