Storni, Gatta “Problema ancora irrisolto, Giunta Emiliano si attivi”

Giandiego Gatta (Forza Italia). Nota del vicepresidente del Consiglio regionale,(Forza Italia). “Oltre alla piaga della Xylella, ai ritardi disastrosi del Piano di Sviluppo Rurale e ai danni delle gelate, la nostra agricoltura continua a patire le conseguenze di un problema rimasto irrisolto: gli storni. Una specie che ha devastato e devasta le colture agricole e su cui, purtroppo, dobbiamo lamentare la disattenzione della Giunta regionale.

Moltissime Regioni hanno approvato il prelievo in deroga degli storni, del colombo e della tortora con collare proprio per dare un segnale forte di vicinanza al settore. E la Puglia? Per ora è tutto fermo, ma noi non possiamo esimerci dal raccogliere l’ulteriore grido di dolore degli agricoltori e richiedere alla Giunta Emiliano un impegno serio, concreto ed urgente in questa direzione”.