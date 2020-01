A14, incidente tra Poggio Imperiale e Termoli: muore bambino di 5 anni

Il tragico bilancio è di un morto e tre feriti a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 17.45 sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli, in direzione Pescara. La vittima è un bambino di 5 anni. Lo riporta il sito termolionline.it. A darne notizia è Autostrade che parla di due auto coinvolte nel drammatico scontro. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Al momento sul luogo dell’incidente il tratto è chiuso e il traffico bloccato e si registrano 2 km di coda. Sono stati diramati percorsi alternativi: per gli utenti che da Bari sono diretti verso Pescara uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, percorrere la SS16 in direzione Pescara e rientrare in A14 a Termoli.

Fonte: abruzzoweb.it