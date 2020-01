Angelo Salvemini “#giuseppemarascononseisolo: raccolta fondi per acquisto altro veicolo”

Manfredonia, 14 gennaio 2020. Numerosi i messaggi di solidarietà per Giuseppe Marasco, presidente dell’Ente Civilis di Manfredonia, in seguito all’atto incendiario che, nella tarda serata di ieri, ha causato la distruzione dell’auto di servizio dell’associazione di volontariato, con veicolo utilizzato per i servizi a tutela delle leggi vigenti e dell’ambiente.

IL VIDEO DIFFUSO DAL PRESIDENTE GIUSEPPE MARASCO

CONTINUANO LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Mentre continuano le indagini dei Carabinieri di Manfredonia, per attestare l’autore dei fatti (ripreso grazie all’impianto di videosorveglianza presente nell’area), il già consigliere comunale di Manfredonia, Angelo Salvemini, si è fatto promotore di una raccolta di fondi per l’acquisto di un altro veicolo per l’associazione Civilis.

LA PROPOSTA DELL’AVVOCATO ANGELO SALVEMINI

“Alla luce del danneggiamento dell’auto di servizio delle guardie eco-ambientali di Manfredonia, promuovo raccolta fondi per l’acquisto di altro veicolo…contattatemi su fb” oppure (numero di telefono pubblicato sul profilo di Angelo Salvemini,ndr). #giuseppemarascononseisolo”, dice l’avvocato sipontino.