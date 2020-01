Drug Market, rito abbreviato per 4 capi clan con base a San Severo

Ieri mattina si è tenuta l’udienza preliminare per tutti gli indagati coinvolti nella maxi operazione antidroga condotta a marzo del 2019 dal Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Campobasso.

In 4 hanno scelto il rito abbreviato: Filomena Durante e i tre fratelli Emanuele, Giuseppe e Christian De Vanni, secondo l’accusa al vertice dell’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio in città sgominata nel blitz Drug Market.

La gestione degli affari era esclusivamente nelle mani dei due capi famiglia, che personalmente ordinavano lo stupefacente, principalmente in Campania, a Succivo in provincia di Caserta, e in Puglia, a San Severo. I due sodalizi si approvvigionavano di cocaina pura all’80%, in meno di un anno sono state documentate in città almeno 1.500 cessioni di droga.

Fonte: Primopianomolise.it