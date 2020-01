Energas a Manfredonia, Emiliano “Non daremo mai l’intesa per la procedura”

, 14 gennaio 2020. “Noi abbiamo già precisato che non daremo mai l’intesa per quella procedura. Per noi è una fabbrica troppo pericolosa per essere inserita nella zona industriale di Manfredonia, insisteremo su questa posizione di contrarietà”.

E’ quanto ha detto il governatore pugliese, Michele Emiliano (neo candidato del centrosinistra per le regionali 2020) ai microfoni di TeleBlu, intervistato dal giornalista Saverio Serlenga sul tema installazione del deposito costiero di gpl dell’Energas SpA a Manfredonia.

Mentre per l’Arcivescovo Moscone “Non si puo’ aggiungere rischi, senza aver tolti quelli che ci sono, presenti da decenni. In primis la bonifica. E il recupero di certe zone industriali. Quando questo verrà fatto avrà senso, forse, parlare di altre tipologie di impianti, di altri investimenti, da calibrare sulla realtà del territorio”.

FOCUS PROGETTO ENERGAS SPA A MANFREDONIA