Ex stazione di Apricena: “Vittoria. L’area è stata finalmente bonificata”

. Continua senza sosta il lavoro di contrasto ad ogni tipo di illegalità sul territorio del Comune di Apricena. Nei giorni scorsi sono terminati i lavori riguardanti l’abbattimento degli immobili occupati, degradati e abbandonati da anni, presso l’area della ex stazione ferroviaria. Un ripristino di legalità di cui la nostra Comunità aveva e sentiva bisogno. L’area è stata completamente bonificata, gli immobili abbattuti, rendendo quella parte del nostro territorio pulito ed ordinato.

I lavori sono stati realizzati dal Gruppo Ferrovie dello Stato, proprietario dei luoghi.

“Desidero ringraziare il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi per la sensibilità nei nostri confronti” – dichiara il Sindaco di Apricena Antonio Potenza – “da anni cercavamo di mettere ordine in quell’area. Il Prefetto con grande disponibilità ci ha convocati insieme al Gruppo Fs presso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, che ringrazio. Abbiamo messo in atto una complessa attività amministrativa che ci ha portati a risolvere definitivamente questo annoso problema.

La testimonianza plastica, che lo Stato, nelle sue varie compagini Istituzionali, con il lavoro di squadra raggiunge nell’interesse di tutti, risultati importantissimi” – conclude Potenza.