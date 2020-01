Ex vuoto – venerdì 17 di Sinuhe da Foggia

Foggia. Con il reading “Ex Vuoto- Venerdì 17” Sinuhe da Foggia proporrà una corrispondenza tra la poesia muta della pittura e la pittura parlante della poesia. “Ut pictura poesis” recita la locuzione latina del poeta Orazio da Venosa. Letteralmente “come nella pittura così nella poesia”.

In una sequenza pittorica e di parole , senza la pretesa di spiegare né l’una né le altre, l’artista azzarderà un percorso per l’immaginazione degli astanti. Ognuno attraverso il proprio immaginario e le personali esperienze lo tradurrà. In definitiva si tratterà del tentativo di travalicare la separazione e far emergere la connivenza tra pittura e poesia. L’artista nella consapevolezza che “fin qui arte e poesia non ci hanno salvati” e proprio in virtù di questa convinzione afferma ” forse sono davvero un poeta…”.

Ex Vuoto Venerdì 17 vuole essere una esperienza viva, partecipata. La pittura e la poesia restano un importante strumento di comunicazione. Una sorta di alfabeto primigenio dal quale nessuno deve essere escluso. Oggi più che mai un soffio di resistenza.

Dal lunedì al sabato dalle 18 alle 20.30

Info: fineart.creo@gmail.com

Cell: 328-2781831