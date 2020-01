Foggia, rocambolesco inseguimento per le vie delle città: arrestato

. Una pattuglia della Sezione Radiomobile del NORM di Foggia, dopo un rocambolesco inseguimento per le vie del centro e poi a piedi, ha tratto in arresto per resistenza D. M., cl ’80, senegalese, il quale muovendosi su un’autovettura di dubbia provenienza, con montate delle targhe risultate provento di furto, all’alt intimato dai Carabinieri ha risposto fuggendo ad alta velocità e, inseguito, ha cercato di causare un incidente stradale pur di guadagnarsi la fuga, mettendo così in pericolo la vita dei militari dell’Arma e degli altri utenti della strada.

Lo stesso, bloccato e perquisito, è stato trovato con permesso di soggiorno intestato ad altro connazionale, mentre all’interno dell’ auto, ben occultate, sono state rinvenute due mannaie. Al termine delle operazioni D.M. è stato arrestato per resistenza a P.U., denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere, nonché sanzionato per la guida senza patente e poi tradotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.