Incentivi giovani agricoltori: le novità previste dalla Legge di Bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2020), oltre alle numerose novità in ambito fiscale, ha riservato un piccolo spazio anche per quanto riguarda gli incentivi giovani agricoltori. In particolare, l’interesse del governo su tale tema non si è concentrato solamente nell’ambito privato o pubblico, ma anche nel settore agricolo imprenditoriale.

Infatti, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, la Legge di Bilancio 2020 all’art. 1, co. da 503 a 506 ha previsto un’importante agevolazione contributiva in favore dei lavoratori agricoli autonomi, e nello specifico per i Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004.

Sul tema, si ricorda, che l’art. 1, co. 117 e 118, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) aveva già concesso un’agevolazione contributiva totale, per tre anni, in favore degli IAP e CD. Tuttavia, l’incentivo era concesso esclusivamente ai giovani agricoltori, con età inferiore a 40 anni, che si erano iscritti per la prima volta alla gestione contributiva agricola nel periodo “01.01.2018 – 31.12.2018”.

Dunque, dopo uno stop di un anno, l’agevolazione contributiva torna a essere operativa ma con alcune modifiche che si dettagliano di seguito.

Incentivi giovani agricoltori: durata e misura

Lo sgravio contributivo, come per l’edizione del 2018, riguarda esclusivamente i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla gestione contributiva agricola nel periodo “01.01.2020 – 31.12.2020”.

La durata dell’agevolazione ha durata biennale (in passato era di durata triennale) ed è pari al 100% dell’accredito contributivo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs). L’incentivo, inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

