Lucera. Maxi incidente sulla SS17: coinvolti 4 veicoli, feriti

Bari, 14 gennaio 2020. A causa di un incidente, sulla strada statale 17 ‘Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”, il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 316,000, in località Lucera, in provincia di Foggia.

Nel dettaglio, il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli ed un mezzo pesante provocando il ferimento di una persona.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, 118 e Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada in piena sicurezza e nel più breve tempo possibile.