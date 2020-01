Manfredonia, Avv Petito “L’impegno di Marasco continuerà, no omertà per le indagini”

, 14 gennaio 2020. “Si tratta di un grave atto intimidatorio, compiuto nottetempo, contro Giuseppe Marasco e contro i volontari della Civilis, i quali profondono quotidianamente il loro impegno per la tutela dell’ambiente e del territorio. È stata già presentata da Giuseppe Marasco denuncia-querela per il fatto delittuoso commesso e si sta dando piena e fattiva collaborazione agli organi inquirenti”.

Lo dice a StatoQuotidiano l’Avvocato Andrea Petito, legale che ha ricevuto incarico da Giuseppe Marasco per “tutelare l’associazione in ogni sede per il misfatto avvenuto”.

“Sin d’ora – spiega l’Avvocato Petito – , posso dichiarare che il suo impegno non solo continuerà ad essere profuso, ma aumenterà. Contiamo nell’ausilio dei cittadini perbene di Manfredonia e chiediamo a loro di dare un contributo risolutivo per individuare l’autore materiale e gli eventuali mandanti”.

Le indagini

Attualmente proseguono le indagini dei Carabinieri di Manfredonia per risalire all’autore dei fatti, e agli eventuali mandanti. Non chiaro se si tratta dell’iniziativa di un singolo o dell’azione di una persona su richiesta di altri. “Una cosa è chiara – dice l’avvocato Petito – il Generale Marasco dà fastidio”. “Confidiamo nella Manfredonia onesta e che non resta in silenzio, capace di rompere il muro dell’omertà”.

Il Presidente Nazionale CIVILIS gen. Giuseppe Marasco ha dichiarato: “ credo nella Giustizia e aspetto che gli investigatori verifichino le immagini della videosorveglianza della nostra sede utili a risalire all’identità dell’uomo responsabile anche attraverso altre telecamere nei dintorni”.

